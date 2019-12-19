Не стало мультипликатора "Тайны Третьей планеты" Юрия Батанина

На 68 году жизни умер художник-мультипликатор Юрий Батанин. Среди его работ знаменитые "Тайна Третьей планеты" (1981), "Кошка, которая гуляла сама по себе" (1988), "Князь Владимир" (2006) и многие другие анимационные фильмы.

О смерти Юрия Батанина, который ушел из жизни 14 декабря, сообщает Союз кинематографистов РФ.

- Он всегда был одним из самых востребованных художников, обладающих своим неповторимым индивидуальным стилем. Созданные им типажи всегда выразительны, обладают ярким характером, легко запоминаются, - говорится в некрологе.

Коллеги мастера подчеркивают, что трудовая биография художника - образец преданности делу и редкой скромности.

Юрий Батанин родился в 1952 году. Всего художник участвовал в создании более чем 50 мультфильмов.