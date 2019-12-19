Развенчан популярный миф о первой женщине-враче из Древнего Египта

Историк медицины Якуб Квецински из Университета Колорадо (США) опубликовал в журнале The Journal of the History of Medicine and Allied Sciences исследование, доказывающее, что легендарной древнеегипетской женщины-врача по имени Мерит Птах никогда не существовало.

Как сообщает Science Alert, Квецински провел настоящее историческое расследование. Имя целительницы Мерит Птах впервые всплыло в начале XX века. Кстати, оно переводится как "возлюбленная бога Птаха".

Для мировой общественности этот, как тогда считалось, исторический персонаж был открыт канадской феминисткой, доктором Кейт Кэмпбелл Херд-Мид. В 1938 году она опубликовала книгу под названием "История женщин в медицине: от самых ранних времен до начала XIX века". В ней Херд-Мид и описала Мерит Птах.

"Первая женщина-врач" Древнего царства появилась в период правления пятой династии, или около 2730 года до н. э., - писала Херд-Мид. - Она практиковала во время правления царицы Неферирика-Ра. Ее сын был первосвященником, на могиле которого находится табличка, описывающая его мать как "главного врача".

Других доказательств не было. Интерес к этой персоне был подстегнут в 1980-е годы, когда возникло еще больше путаницы. Мерит Птах стала легендой, в ее честь даже назвали кратер на Венере. И вот сейчас внезапно выяснилось, что такой женщины, вероятно, никогда не существовало.

Якуб Квецински не нашел ни в одном древнеегипетском источнике записей о враче по имени Мерит Птах, тем более в качестве одного из главных целителей. Она также отсутствует в списке женщин-"администраторов" Древнего царства. Кроме того, в Долине царей нет гробниц с надписями о сыне Мерит Птах, но они имеются в Фиванском некрополе.

При этом Квецински подчеркивает: его исследование не доказывает, что в Древнем Египте не было ни одной женщины-врача. На самом деле, по его словам, они были, просто около века назад произошла досадная ошибка.

Описание, соответствующее указанным Херд-Мид деталям, было обнаружено в 1930-е годы в гробнице царского чиновника и главного жреца Ахетотепа в некрополе Саккары. Он жил в период правления пятой династии около 2400 года до нашей эры.

В усыпальнице действительно находилось описание его матери, которая была целителем. Однако имя ее было Песешет, а не Мерит Птах. Она была важной персоной - "надзирательницей за женщинами-врачами".

В гробнице также было найдено описание отца Ахетотепа, который был царским чиновником по имени Птахотеп, что означает "мир бога Птаха".

Но и это еще не все. В личной библиотеке Херд-Мид была найдена книга с кратким упоминанием Песешет. Квецински предполагает, что Херд-Мид попросту перепутала Песешет с женой визиря Рамоса, которую действительно звали Мерит Птах. Вот только жила она около 1350 года до нашей эры, то есть более чем через тысячу лет после Песешет, и была похоронена в Долине царей.

"К сожалению, Хард-Мид в своей книге случайно перепутала не только имя древнего целителя, но и дату, когда она жила, а также расположение гробницы, - считает Квецински. - Из-за этого осталась в тени история подлинной древнеегипетской женщины-целительницы по имени Песешет, которую можно назвать первой женщиной-врачом".