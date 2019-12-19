Алексей Хрипун: Коллективу отделения гинекологии ГКОБ №1 предложено продолжить работу во вновь создаваемых отделениях ГКБ №24 и ГКОБ №1

В отделении гинекологии второго филиала №2 Городской онкологической больницы №1 на общем собрании коллектива объявили о создании в этой больнице нового онкогинекологического отделения №2 на Загородном шоссе, 18 а. Оно образуется на базе онкохирургического корпуса, который открылся в октябре после капремонта. Теперь это новейший онкохирургический центр, оснащенный самым современным оборудованием, где может проводиться более 7,5 тысяч операций в год.

Всем сотрудникам филиала 2 на 1-м Щипковском переулке предложено несколько вариантов трудоустройства. Они могут сохранить рабочее место в ГКОБ №1 с переходом в новое отделение больницы. Кроме того, по результатам прошедшей накануне встречи, решено открыть еще одно отделение гинекологии в многопрофильном скоропомощном стационаре ГКБ №24, куда также может перейти весь коллектив отделения гинекологии №2.

Могут сотрудники трудоустроиться и в другие медицинские организации департамента здравоохранения Москвы в соответствии с квалификацией на их выбор, подчеркнул глава департамента.