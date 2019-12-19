Спасатели предупредили москвичей о штормовом ветре

Центральное управление МЧС по Москве разослало москвичам предупреждение об усилении ветра. Согласно тексту сообщения: "до 21:00 19 декабря в Москве ожидается усиление ветра до 19-24 м/с".

Спасатели напоминают, что не стоит укрываться и парковать транспорт под деревьями и шаткими конструкциями.

По данным московских метеорологов, усиление ветра связано с прохождением через столичный регион холодного атмосферного фронта. Воздух в столице остынет к вечеру до +1 градуса, в пятницу и субботу днем не выше +1…+3. Такая температура воздуха будет выше климатической нормы более чем на 5-6 градусов.