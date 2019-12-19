В Орле вынесли приговор за стрельбу по женщинам

Заводской районный суд Орла вынес приговор по делу об апрельском расстреле прохожих на улицах города.

7 апреля в полицию обратились четыре человека - по их словам, по улицам Орла разъезжал Hyundai Solaris, из окна которого вели огонь по прохожим из пневматической винтовки.

Стрелявших нашли быстро - ими оказались 23-летний Дьяченко и 46-летний Ефремов. Пьяный Дьяченко предложил приятелю покататься по городу и пострелять в женщин на тротуарах. Тот согласился. Дьяченко с винтовкой устроился на заднем сиденье, Ефремов рулил и подавал стрелку патроны.

- Без какого-либо повода Дьяченко произвел не менее 28 прицельных выстрелов, попал при этом четыре раза. На улице Комсомольской пули из пневматики поразили незнакомых стрелявшему женщин, причинив им легкие, не опасные для жизни повреждения: ссадины и кроподтеки, - рассказали в пресс-службе суда.

Оба мужчины признали свою вину. За хулиганство с применением оружия Дьяченко приговорили к трем годам и трем месяцам колонии общего режима, Ефремова - к штрафу в 800 тысяч рублей и 350 часам обязательных работ.