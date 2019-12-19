Книжные феи
Почти пять лет назад на просторах Instagram встретились две девушки, которые очень любили читать, - бизнес-тренер Анастасия Трендберг и юрист Светлана Костылева. Тогда они даже не догадывались, что это знакомство изменит их жизнь и в 2019 году будут владеть тремя книжными магазинами в Хабаровске.
Перемены начались с того, что подруги решили читать по 52 книги в год, то есть по одной в неделю.
- Мы стали рассказывать о них в Instagram, - вспоминает Анастасия. - Сначала каждая писала в своем аккаунте, потом создали страничку READme CLUB и начали выкладывать отзывы туда. Сейчас мы читаем еще больше. В прошлом году - больше чем по 100 книг каждая. В 2020-м вряд ли успеем столько, потому что очень много работы, но я думаю, что не меньше 60-70 получится.
Литературный блог девушек быстро стал популярным. Они подружились с другими книгоманами, и вскоре образовался целый клуб. Тогда Настя и Лана осознали, что хотят работать в сфере, связанной с книгами.
- Мы стали думать, как монетизировать любимое дело, и в 2016 году создали READme BOX. Это был наш первый коммерческий проект, - говорит Настя.
Каждый месяц девушки собирали коробочки-сюрпризы. В них лежали три книги и маленький подарок. Продавали через интернет. Покупатель заранее не знал, что найдет внутри. Этот проект понравился клиентам. И даже сейчас, когда основной доход подруги получают от магазинов, коробочки продолжают собирать.
Первый магазин, кстати, открылся в 2017 году.
- Было много вопросов. Где взять деньги, как работать, какую юридическую форму выбрать, как строить, какой дизайн делать, какие издательства выбирать? Самым сложным оказалось победить свой страх и, наконец, сделать, - делится опытом Анастасия. - Как только мы с этим справились, все пошло как по маслу.
Начинающих предпринимателей поддержали друзья и родные. Но больше всего им помогло и до сих пор помогает то, что их двое. Всегда есть плечо, на которое можно опереться. Благодаря этому удалось создать действительно успешный бизнес, а этом году - открыть еще два магазина: для взрослых и для детей. В трех точках работают 17 книжных фей. Так продавцов прозвали покупатели за доброту и умение подобрать нужную книгу.
Просто делай
Сахалинка Мария Федотова, не найдя в магазинах сыр нужного качества, однажды попробовала приготовить его для своей семьи сама. Но оказалось, что этот продукт необходим еще многим.
- Любимое дело переросло в бизнес естественным путем: я просто понимала, что не могу, не имею права не продолжать, так как это нужно людям. А хобби - это все же отсутствие профессионализма, возможность иногда что-то не сделать, простить себе неудачу. В бизнесе все жестче: ты должен, потому что за тобой люди - сотрудники и клиенты, - рассказала индивидуальный предприниматель.
Чтобы организовать производство крафтовых сыров, понадобилось очень многому научиться. Технологии, экономика, стандарты, финансы, межличностное общение - это лишь малая часть того, что пришлось освоить за довольно короткое время. Ведь чтобы бизнес развивался, мало уметь делать сыр. Надо находить средства на расширение производства, подбирать команду, готовить и мотивировать ее. Процесс обучения нескончаем.
- Сегодня я научилась обрезать токоведущие провода и изолировать их, потому что под угрозой был температурный режим в камере, где хранится более тонны сыра, - добавила Мария Федотова.
Когда ее любимое дело переросло в бизнес, интерес к нему не снизился, а наоборот - вырос и продолжает расти, потому что возникают новые вызовы.
Основная трудность для предпринимателя - необходимость каждый день, как говорят англичане, "ходить в туфлях" десятков разных людей: сотрудников, контрагентов, клиентов.
- У каждого из них свое видение мира, восприятие ситуации и цели, а у меня свои. Сложно найти баланс, чтобы всем было хорошо. Остальное можно купить, - шутит собеседница.
От властей ее предприятие получило субсидию на начало собственного дела, информационную поддержку. Возможно, будет компенсирована часть затрат на оборудование.
Самое важное, по мнению Федотовой, - помощь семьи. И главный ресурс, которым щедро делятся с ней домочадцы, - внимание. Умение выслушать, и не один раз, позволить просто проговорить ситуацию, чтобы принять решение, - поистине бесценно.
А тем, кто пока не решается перевести любимое занятие на новый уровень, предпринимательница советует не медлить с действиями.
- Если веришь в свою идею, ты не простишь себе, что не попробовал ее воплотить, - уверена Мария Федотова. - Но, находясь в зоне комфорта, ты никогда не окунешься в настоящую суть бизнеса, не почувствуешь его вкус, дело навсегда останется для тебя в качестве хобби и не получит масштаба. Лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном.
Массаж как мечта
Мария Антонова - начинающий массажист. О своем деле мечтала почти всю сознательную жизнь, однако воплотить желаемое в реальность получилось лишь к 27 годам. Фельдшер по образованию, она несколько лет после окончания колледжа ходила на различные курсы и семинары по массажу. Освоила релакс, фут-массаж, восточный, буккальный и еще несколько других.
- В эти курсы я вложила достаточно средств, каждый из них стоил от пяти до 30 тысяч рублей. Так что еще не все окупилось, - говорит хабаровчанка.
Начинать решила с малого - сняла место в массажном салоне за восемь тысяч рублей в месяц. Нужное оборудование там есть, так что тратится девушка только на расходники: масла, скрабы, материалы для обертывания и другое. На них ежемесячно уходит пять - шесть тысяч рублей.
Цену за услуги Мария пока установила ниже среднего по рынку. За 30 минут релакс-массажа берет всего 500 рублей, за час - 800.
- Клиентов все еще не так много, как хотелось бы, но уже есть постоянные. В основном, работает "сарафанное радио", приходят знакомые знакомых. А вот тех, кто узнал обо мне из социальных сетей и записался на массаж, маловато, видимо, надо подналечь на рекламу, - признается Антонова.
Ее сосед по салону - мужчина массажист. По словам Марии, иногда они направляют клиентов друг к другу. В силу специфики женщинам зачастую психологически некомфортно получать услуги у мужчин. Зато те, как правило, сильнее физически и могут лучше промять нужные зоны.
Самая популярная услуга у представительниц слабого пола - массаж лица. Он подтягивает мышцы, убирает морщины и лишнюю жировую прослойку.
- Хотя как-то раз ко мне "постучался" мужчина лет сорока, клиент коллеги, и попросился на эту процедуру. Хотел хорошо выглядеть перед свиданием, - улыбается Мария.
Девушка готовится официально оформить свой маленький бизнес.
- Для начала мне нужно выйти в плюс - это уже не за горами. А там, возможно, перейду в статус самозанятой. Бросать дело точно не собираюсь, - твердо говорит массажистка.
А вот ее двоюродная сестра Наталья уже много лет занимается пошивом одежды. У нее небольшое ателье, где трудится она сама и еще одна помощница. Моделируют, шьют, ремонтируют - мастерицы на все руки. До недавнего времени ателье располагалось в центре города, но теперь переехало к Наталье домой.
- Стоимость аренды резко поднялась до 30 тысяч рублей в месяц - это существенная часть нашего дохода. Посидели, посчитали и решили вот так сэкономить, - объясняет женщина. - К тому же поток заказов - то ли из-за кризиса, то ли еще из-за чего - сократился. Постоянные клиенты остаются, и этого хватает на жизнь.
Увлечение про запас
Жительница Якутска Галина Матвеева занялась шитьем, уйдя в очередной декретный отпуск.
- Когда первые двое ребятишек родились, даже мысли не было обшивать их. Никогда этим делом не занималась и имела о нем представление на уровне школьных уроков технологии, хотя швейная машинка и даже оверлок в доме были. А вот для третьего захотелось сшить что-то самой. Первым моим произведением, хорошо помню, был чепчик. А потом пошли распашонки, рубашечки, штанишки, курточки…Ребенок рос, и вместе с ним повышалась сложность вещей, которые ему требовались, - рассказывает Галина.
Отпуск закончился, а увлечение осталось. Для младшего сына мама не покупает почти ничего из одежды - шьет сама. Стала обшивать и старших. Более того, пошли заказы от подруг, родственниц, знакомых, а потом и вовсе незнакомых людей. У Галины оказался талант швеи, из рук которой выходят вещицы радостные, необычные, ноские и очень удобные. "Сарафанное радио" быстро на это отреагировало.
- Сейчас шью даже осенние и зимние пуховички для детей, праздничные платьица. Но вот настоящим бизнесом увлечение еще не стало. Это не боязнь риска. Просто у меня есть хорошая работа по специальности, полученной в вузе, которая мне нравится, и она для меня пока важнее. Шитьем занимаюсь по вечерам и выходным, тем не менее хобби приносит определенный доход, - говорит мастерица.
При этом она отмечает:
- Вещи ручной работы лучше фабричных и по отделке, и по качеству. К тому же каждая подогнана под конкретного ребенка. Пока люди, воспитанные китайским рынком, в основном не готовы оплачивать ручной труд, который стоит дороже поточного. Но если возникнут какие-то проблемы на работе, уверена, что швейное ремесло не оставит меня без хлеба.