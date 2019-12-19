Численность занятых в сфере МСП в нашей стране предполагается увеличить к концу 2024 года с 19 до 25 миллионов человек. Именно такие целевые показатели заложены в соответствующем национальном проекте. Как появляются новые предприниматели? Практика показывает, что чаще всего добивается успеха тот, кто создает бизнес на основе любимого дела. Примеры этого нашли корреспонденты "РГ".

Книжные феи

Почти пять лет назад на просторах Instagram встретились две девушки, которые очень любили читать, - бизнес-тренер Анастасия Трендберг и юрист Светлана Костылева. Тогда они даже не догадывались, что это знакомство изменит их жизнь и в 2019 году будут владеть тремя книжными магазинами в Хабаровске.

Перемены начались с того, что подруги решили читать по 52 книги в год, то есть по одной в неделю.

- Мы стали рассказывать о них в Instagram, - вспоминает Анастасия. - Сначала каждая писала в своем аккаунте, потом создали страничку READme CLUB и начали выкладывать отзывы туда. Сейчас мы читаем еще больше. В прошлом году - больше чем по 100 книг каждая. В 2020-м вряд ли успеем столько, потому что очень много работы, но я думаю, что не меньше 60-70 получится.

Литературный блог девушек быстро стал популярным. Они подружились с другими книгоманами, и вскоре образовался целый клуб. Тогда Настя и Лана осознали, что хотят работать в сфере, связанной с книгами.

- Мы стали думать, как монетизировать любимое дело, и в 2016 году создали READme BOX. Это был наш первый коммерческий проект, - говорит Настя.

Каждый месяц девушки собирали коробочки-сюрпризы. В них лежали три книги и маленький подарок. Продавали через интернет. Покупатель заранее не знал, что найдет внутри. Этот проект понравился клиентам. И даже сейчас, когда основной доход подруги получают от магазинов, коробочки продолжают собирать.

Первый магазин, кстати, открылся в 2017 году.

- Было много вопросов. Где взять деньги, как работать, какую юридическую форму выбрать, как строить, какой дизайн делать, какие издательства выбирать? Самым сложным оказалось победить свой страх и, наконец, сделать, - делится опытом Анастасия. - Как только мы с этим справились, все пошло как по маслу.

Начинающих предпринимателей поддержали друзья и родные. Но больше всего им помогло и до сих пор помогает то, что их двое. Всегда есть плечо, на которое можно опереться. Благодаря этому удалось создать действительно успешный бизнес, а этом году - открыть еще два магазина: для взрослых и для детей. В трех точках работают 17 книжных фей. Так продавцов прозвали покупатели за доброту и умение подобрать нужную книгу.

Просто делай

Сахалинка Мария Федотова, не найдя в магазинах сыр нужного качества, однажды попробовала приготовить его для своей семьи сама. Но оказалось, что этот продукт необходим еще многим.

- Любимое дело переросло в бизнес естественным путем: я просто понимала, что не могу, не имею права не продолжать, так как это нужно людям. А хобби - это все же отсутствие профессионализма, возможность иногда что-то не сделать, простить себе неудачу. В бизнесе все жестче: ты должен, потому что за тобой люди - сотрудники и клиенты, - рассказала индивидуальный предприниматель.

Чтобы организовать производство крафтовых сыров, понадобилось очень многому на­учиться. Технологии, экономика, стандарты, финансы, межличностное общение - это лишь малая часть того, что пришлось освоить за довольно короткое время. Ведь чтобы бизнес развивался, мало уметь делать сыр. Надо находить средства на расширение производства, подбирать команду, готовить и мотивировать ее. Процесс обучения нескончаем.

- Сегодня я научилась обрезать токоведущие провода и изолировать их, потому что под угрозой был температурный режим в камере, где хранится более тонны сыра, - добавила Мария Федотова.

Когда ее любимое дело переросло в бизнес, интерес к нему не снизился, а наоборот - вырос и продолжает расти, потому что возникают новые вызовы.

Основная трудность для предпринимателя - необходимость каждый день, как говорят англичане, "ходить в туфлях" десятков разных людей: сотрудников, контрагентов, клиентов.

- У каждого из них свое видение мира, восприятие ситуации и цели, а у меня свои. Сложно найти баланс, чтобы всем было хорошо. Остальное можно купить, - шутит собеседница.

От властей ее предприятие получило субсидию на начало собственного дела, информационную поддержку. Возможно, будет компенсирована часть затрат на оборудование.

Самое важное, по мнению Федотовой, - помощь семьи. И главный ресурс, которым щедро делятся с ней домочадцы, - внимание. Умение выслушать, и не один раз, позволить просто проговорить ситуацию, чтобы принять решение, - поистине бесценно.

А тем, кто пока не решается перевести любимое занятие на новый уровень, предпринимательница советует не медлить с действиями.

- Если веришь в свою идею, ты не простишь себе, что не попробовал ее воплотить, - уверена Мария Федотова. - Но, находясь в зоне комфорта, ты никогда не окунешься в настоящую суть бизнеса, не почувствуешь его вкус, дело навсегда останется для тебя в качестве хобби и не получит масштаба. Лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном.

Массаж как мечта

Мария Антонова - начинающий массажист. О своем деле мечтала почти всю сознательную жизнь, однако воплотить желаемое в реальность получилось лишь к 27 годам. Фельдшер по образованию, она несколько лет после окончания колледжа ходила на различные курсы и семинары по массажу. Освоила релакс, фут-массаж, восточный, буккальный и еще несколько других.

- В эти курсы я вложила достаточно средств, каждый из них стоил от пяти до 30 тысяч рублей. Так что еще не все окупилось, - говорит хабаровчанка.

Начинать решила с малого - сняла место в массажном салоне за восемь тысяч рублей в месяц. Нужное оборудование там есть, так что тратится девушка только на расходники: масла, скрабы, материалы для обертывания и другое. На них ежемесячно уходит пять - шесть тысяч рублей.

Цену за услуги Мария пока установила ниже среднего по рынку. За 30 минут релакс-массажа берет всего 500 рублей, за час - 800.

- Клиентов все еще не так много, как хотелось бы, но уже есть постоянные. В основном, работает "сарафанное радио", приходят знакомые знакомых. А вот тех, кто узнал обо мне из социальных сетей и записался на массаж, маловато, видимо, надо подналечь на рекламу, - признается Антонова.

Хобби - это возможность иногда что-то не сделать, простить себе неудачу. В бизнесе все жестче: ты должен, потому что за тобой люди - сотрудники и клиенты

Ее сосед по салону - мужчина массажист. По словам Марии, иногда они направляют клиентов друг к другу. В силу специфики женщинам зачастую психологически некомфортно получать услуги у мужчин. Зато те, как правило, сильнее физически и могут лучше промять нужные зоны.

Самая популярная услуга у представительниц слабого пола - массаж лица. Он подтягивает мышцы, убирает морщины и лишнюю жировую прослойку.

- Хотя как-то раз ко мне "постучался" мужчина лет сорока, клиент коллеги, и попросился на эту процедуру. Хотел хорошо выглядеть перед свиданием, - улыбается Мария.

Девушка готовится официально оформить свой маленький бизнес.

- Для начала мне нужно выйти в плюс - это уже не за горами. А там, возможно, перейду в статус самозанятой. Бросать дело точно не собираюсь, - твердо говорит массажистка.

А вот ее двоюродная сестра Наталья уже много лет занимается пошивом одежды. У нее небольшое ателье, где трудится она сама и еще одна помощница. Моделируют, шьют, ремонтируют - мастерицы на все руки. До недавнего времени ателье располагалось в центре города, но теперь переехало к Наталье домой.

- Стоимость аренды резко поднялась до 30 тысяч рублей в месяц - это существенная часть нашего дохода. Посидели, посчитали и решили вот так сэкономить, - объясняет женщина. - К тому же поток заказов - то ли из-за кризиса, то ли еще из-за чего - сократился. Постоянные клиенты остаются, и этого хватает на жизнь.

Увлечение про запас

Жительница Якутска Галина Матвеева занялась шитьем, уйдя в очередной декретный отпуск.

- Когда первые двое ребятишек родились, даже мысли не было обшивать их. Никогда этим делом не занималась и имела о нем представление на уровне школьных уроков технологии, хотя швейная машинка и даже оверлок в доме были. А вот для третьего захотелось сшить что-то самой. Первым моим произведением, хорошо помню, был чепчик. А потом пошли распашонки, рубашечки, штанишки, курточки…Ребенок рос, и вместе с ним повышалась сложность вещей, которые ему требовались, - рассказывает Галина.

Отпуск закончился, а увлечение осталось. Для младшего сына мама не покупает почти ничего из одежды - шьет сама. Стала обшивать и старших. Более того, пошли заказы от подруг, родственниц, знакомых, а потом и вовсе незнакомых людей. У Галины оказался талант швеи, из рук которой выходят вещицы радостные, необычные, ноские и очень удобные. "Сарафанное радио" быстро на это отреагировало.

- Сейчас шью даже осенние и зимние пуховички для детей, праздничные платьица. Но вот настоящим бизнесом увлечение еще не стало. Это не боязнь риска. Просто у меня есть хорошая работа по специальности, полученной в вузе, которая мне нравится, и она для меня пока важнее. Шитьем занимаюсь по вечерам и выходным, тем не менее хобби приносит определенный доход, - говорит мастерица.

При этом она отмечает:

- Вещи ручной работы лучше фабричных и по отделке, и по качеству. К тому же каждая подогнана под конкретного ребенка. Пока люди, воспитанные китайским рынком, в основном не готовы оплачивать ручной труд, который стоит дороже поточного. Но если возникнут какие-то проблемы на работе, уверена, что швейное ремесло не оставит меня без хлеба.