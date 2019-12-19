На Камчатке пожарные спасли от разрушения недостроенную базу отдыха

В поселке Паратунка Елизовского района Камчатской области загорелось строящееся здание базы отдыха, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"К моменту прибытия расчетов здание уже сильно горело, так как сигнал поступил на пульт диспетчера слишком поздно. Кроме того, огнеборцы обнаружили, что поблизости отсутствуют гидранты, а река находится в 150-200 метрах от пожара. Специалистам пришлось пробивать туда дорогу, потому что подъезда к воде не было, и уже оттуда протягивать рукава", - рассказал замначальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Даниил Петров.

В итоге пожарным удалось спасти от пламени две трети здания и имущества на десять миллионов рублей. Погибших и пострадавших нет.