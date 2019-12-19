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19.12.2019 10:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Окружившие чукотское село белые медведи "сняли осаду"

Текст: Дина Непомнящая
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа белых медведей, обосновавшаяся неподалеку от чукотского села Рыркайпий на мысе Кожевникова, ушла оттуда. Из 56 хищников, окруживших населенный пункт две недели назад, сейчас там осталось только семь.

Фото: iStock
В окруженное медведями чукотское село доставят шумовые патроны

Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор автономного округа Роман Копин, на значительном расстоянии от села для зверей устроили "кормовые точки". Туда свезли туши моржей, останки которых до этого и "заманили" медведей на мыс.

"Белые медведи в далеком северном селе Рыркайпии заинтересовали всю Россию: обеспокоенные граждане присылали сообщения со всей страны. Сейчас поводов для волнения нет. Ученые мониторят состояние медведей, их передвижения. Звери активные, упитанные, выглядят здоровыми", - написал Роман Копин.

Волонтеры "Медвежьего патруля", продолжают контролировать ситуацию в селе. Безопасность жителей также обеспечивают пограничники. В случае опасности они вмешаются. Но отстреливать краснокнижных зверей не собираются ни в коем случае.

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Медведи уходят из Рыркайпия. Морской лёд становится крепче, и хищники устремляются в свою естественную среду обитания. Из 56 зверей в окрестностях села осталось всего семь особей. Ситуация под моим личным контролем. Рыркайпий посетили учёные, глава района. В село доставили необходимое освещение, шумовые патроны и снегоход для патрулирования окрестностей. #МедвежийПатруль бдит (спасибо @minenko84), жители под охраной полиции, пограничников. Белые медведи в далёком северном селе Рыркайпии заинтересовали всю Россию: обеспокоенные граждане присылали сообщения со всей страны. Сейчас поводов для волнения нет. Учёные мониторят состояние медведей, их передвижения. Звери активные, упитанные, выглядят здоровыми. Большинство – молодые. Для них устроены «кормовые точки», расположенные вдали от села. Туда свезли туши моржей, которыми питаются медведи, чтобы минимизировать риск встречи животных с людьми. Отдельно отмечу: отстрел краснокнижного зверя полностью исключён. #личноКопин #белыймедведь #беринговпролив #мыскожевникова

Публикация от Роман Копин (@romankopin)

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО РГ-Видео

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