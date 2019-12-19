Окружившие чукотское село белые медведи "сняли осаду"

Группа белых медведей, обосновавшаяся неподалеку от чукотского села Рыркайпий на мысе Кожевникова, ушла оттуда. Из 56 хищников, окруживших населенный пункт две недели назад, сейчас там осталось только семь.
Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор автономного округа Роман Копин, на значительном расстоянии от села для зверей устроили "кормовые точки". Туда свезли туши моржей, останки которых до этого и "заманили" медведей на мыс.
"Белые медведи в далеком северном селе Рыркайпии заинтересовали всю Россию: обеспокоенные граждане присылали сообщения со всей страны. Сейчас поводов для волнения нет. Ученые мониторят состояние медведей, их передвижения. Звери активные, упитанные, выглядят здоровыми", - написал Роман Копин.
Волонтеры "Медвежьего патруля", продолжают контролировать ситуацию в селе. Безопасность жителей также обеспечивают пограничники. В случае опасности они вмешаются. Но отстреливать краснокнижных зверей не собираются ни в коем случае.
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Медведи уходят из Рыркайпия. Морской лёд становится крепче, и хищники устремляются в свою естественную среду обитания. Из 56 зверей в окрестностях села осталось всего семь особей. Ситуация под моим личным контролем. Рыркайпий посетили учёные, глава района. В село доставили необходимое освещение, шумовые патроны и снегоход для патрулирования окрестностей. #МедвежийПатруль бдит (спасибо @minenko84), жители под охраной полиции, пограничников. Белые медведи в далёком северном селе Рыркайпии заинтересовали всю Россию: обеспокоенные граждане присылали сообщения со всей страны. Сейчас поводов для волнения нет. Учёные мониторят состояние медведей, их передвижения. Звери активные, упитанные, выглядят здоровыми. Большинство – молодые. Для них устроены «кормовые точки», расположенные вдали от села. Туда свезли туши моржей, которыми питаются медведи, чтобы минимизировать риск встречи животных с людьми. Отдельно отмечу: отстрел краснокнижного зверя полностью исключён. #личноКопин #белыймедведь #беринговпролив #мыскожевникова