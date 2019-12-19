Окружившие чукотское село белые медведи "сняли осаду"

Группа белых медведей, обосновавшаяся неподалеку от чукотского села Рыркайпий на мысе Кожевникова, ушла оттуда. Из 56 хищников, окруживших населенный пункт две недели назад, сейчас там осталось только семь.

Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор автономного округа Роман Копин, на значительном расстоянии от села для зверей устроили "кормовые точки". Туда свезли туши моржей, останки которых до этого и "заманили" медведей на мыс.

"Белые медведи в далеком северном селе Рыркайпии заинтересовали всю Россию: обеспокоенные граждане присылали сообщения со всей страны. Сейчас поводов для волнения нет. Ученые мониторят состояние медведей, их передвижения. Звери активные, упитанные, выглядят здоровыми", - написал Роман Копин.

Волонтеры "Медвежьего патруля", продолжают контролировать ситуацию в селе. Безопасность жителей также обеспечивают пограничники. В случае опасности они вмешаются. Но отстреливать краснокнижных зверей не собираются ни в коем случае.