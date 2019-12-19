В Приамурье 31 декабря сделали выходным

31 декабря 2019 года объявлено в Амурской области нерабочим днем. Итоги голосования о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря подвели в Instagram губернатора Василия Орлова. Подавляющая часть жителей - 95 процентов - высказалась "за".

"Учтем мнение большинства и перенесем выходной день. Сегодня подпишу соответствующие документы", - заявил Василий Орлов.

Тем временем такой же опрос устроили в официальном Instagram-аккаунте правительства Чукотки.

"Все больше регионов переносят выходной с 28 на 31 декабря. Поддерживаете?", - написано в опросе.

Напомним, ранее последний день года решили сделать выходным в ряде субъектов РФ, в том числе в Бурятии, Магаданской и Сахалинской областях, Якутии. В Приморском крае устроили голосование, результаты которого станут известны 22 декабря. А вот губернатор Камчатки Владимир Илюхин заявил, что речь об отдыхе в этот день не идет, но рекомендовал работодателям пересмотреть график работы сотрудников.