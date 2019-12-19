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19.12.2019 12:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор Оренбуржья рассказал о планах развития экономики

Главным медиасобытием года в Оренбуржье стала пресс-конференция губернатора региона Дениса Паслера. Он подвел итоги первого года реализации национальных проектов и рассказал о планах развития области. Участниками пресс-конференции стали 75 журналистов федеральных, региональных и муниципальных СМИ. Возможностью задать вопрос первому лицу региона воспользовалась и "Российская газета".

В начале встречи Денис Паслер отметил, что приоритетные направления в работе для него - те, что напрямую касаются благополучия оренбуржцев. Это вопросы привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, достойной оплаты труда, а также проблемы здравоохранения и образования, дорог и комфортной среды.

- Решение этих вопросов формирует у людей желание работать и жить в Оренбургской области. Национальные проекты, разработанные по инициативе президента РФ Владимира Путина, позволили нам создать хороший задел для последующей работы - а ее, уверяю вас, будет много. На реализацию национальных проектов область направила - 16,5 миллиардов рублей, - подчеркнул губернатор. - Благодаря реализации национальных проектов мы начали формировать комфортную жизненную среду, менять ситуацию в социальной сфере и базовых отраслях экономики.

В ходе почти двухчасового общения с прессой губернатор ответил на 22 вопроса, касающихся всех сфер жизни региона. Денис Паслер рассказал о недавних кадровых назначениях в правительстве и руководстве Оренбурга, взаимодействии с федеральным центром, дальнейшей судьбе знаменитой гагаринской "лётки", строительстве новых пунктов пропуска "Сагарчин" и "Маштаково", перспективах обновления международного аэропорта "Оренбург", трудоустройстве финалистов областного конкурса "Команда Оренбуржья", работе "электронных очередей" в поликлиниках и путях решения проблемы нехватки кадров в здравоохранении.

Особое внимание было уделено темам экономического блока - инвестициям и поддержке малого и микробизнеса, созданию в Оренбуржье особых экономических зон, ответственности нефтегазовых компаний за состояние экологии в регионе.

Вопрос, заданный журналистом "РГ", касался модернизации и развития АПК. Как известно, тема глубокой переработки сельхозпродукции достаточно нова для России, но в последнее время очень бурно развивается. Что планируется сделать для развития этой отрасли в Оренбуржье? Какие шаги предпринимаются правительством региона?

- Оренбуржье имеет структурную экономическую особенность - у нас велика доля сырьевой составляющей. Это касается как нефтегазового сектора, так и сельского хозяйства, - констатировал Денис Паслер. - Так, в этом году в регионе намолочено 2,15 миллиона тонн зерна, но объем его переработки очень низкий. Мы уже начали строить в Орске на базе бывшей обанкротившейся макаронной фабрики новое предприятие. В проект инвестировано 1,8 миллиарда рублей. Зерно твердых сортов здесь будет перерабатываться в широкую линейку готовой продукции. Но это только часть того, что нам нужно и объективно требуется. Есть проблемы и с переработкой молока, семян подсолнечника - эта культура активно выращивается в регионе. Поэтому работа движется, к нам уже зашли инвесторы - из Нижнего Новгорода, Челябинска, Татарстана. Сейчас мы активно взаимодействуем с теми, кто занимается переработкой. Один из проектов уже в активной фазе реализации - в следующем году начнется строительство. Безусловно, мы будем всячески поддерживать новые бизнес-идеи и инициативы в этой сфере, активно работать над тем, чтобы развивать глубокую переработку сельхозпродукции.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии

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