В Ульяновской области ужесточили требования к платным парковкам

Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области приняли новый закон "О некоторых требованиях к платным парковкам на территории Ульяновской области".

Он призван навести порядок в сфере организации платных парковок на территории Ульяновской области, а также вывести "из тени" предпринимателей, ведущих нелегальную парковочную деятельность.

- В соответствии с федеральным законодательством регионам дано право вводить запрет на платные парковки. Ульяновская область решила воспользоваться таким правом, - пояснил заместитель председателя областного парламента, председатель комитета областного парламента по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Грачев.

Законом запрещено размещение платных парковок на территориях, прилегающих к зданиям и помещениям, где находятся объекты спорта, культуры, органы государственной власти и органы местного самоуправления, учреждения здравоохранения и образования, а также организации, оказывающие государственные и муниципальные услуги.

По данным городской администрации на данный момент в городе Ульяновске насчитывается около 70 подобных платных парковок. Причем, семь из них непосредственно подпадают под те объекты, которые перечислены в проекте, а 63 расположены на землях, которые, в соответствии с жилищным кодексом, являются общим имуществом многоквартирных домов. На таких землях платные парковки тоже будут запрещены.

Дмитрий Грачев подчеркнул также, что в соответствии с новым законом легальные платные парковки, размещенные на землях, находящихся в собственности государства или муниципалитета, в выходные дни - субботу и воскресенье, а также в праздники, утвержденные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, станут бесплатными.

По версии разработчиков, закон дает возможность выйти "из тени" предпринимателям, ведущим нелегальную парковочную деятельность. Для этого они обязаны будут оформить землю в аренду, получить лицензию и платить налоги.

При формировании законопроекта его авторы опирались на опыт Владимирской, Новосибирской, Самарской областей и Республики Татарстан, где подобные законы успешно действуют и показывают положительный результат.

Ранее глава региона Сергей Морозов отметил, что это важная инициатива, которая позволяет продолжить работу с нелегальными парковками. А введение подобного закона станет серьезным шагом по легализации этого теневого бизнеса.

Закон вступит в силу через 90 дней после его опубликования, уже в первом квартале 2020 года.