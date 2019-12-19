Новосибирский слесарь испортил двигатели электровозов ради зарплаты

В Новосибирске транспортные полицейские возбудили уголовное дело в отношении специалиста по ремонту электропоездов, работающего на одном из специализированных предприятий. Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО, слесарь намеренно портил двигатели локомотивов ради увеличения собственной заработной платы.

По данным правоохранителей, ущерб от действий предполагаемого злоумышленника составил 2,7 миллиона рублей. Слесарь выводил из строя оборудование, в результате чего оно требовало уже не текущего, а капитального ремонта. Соответственно, за его выполнение росла и причитающаяся специалисту зарплата.

За то время, что слесарь "подрабатывал" таким образом, он повредил двигатели девяти электровозов. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба. Теперь горе-слесарю грозит до двух лет лишения свободы.