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19.12.2019 17:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Черкесске ввели запрет на продажу пиротехники подросткам до 16 лет

Текст: Николай Грищенко
Фото: Яков Андреев/РИА Новости Фото: Яков Андреев/РИА Новости
Фото: Яков Андреев/РИА Новости

В Черкесске запрещена реализация салютов, петард и фейерверков юношам и девушкам, которым не исполнилось 16 лет. Соответствующее постановление подписал мэр города Руслан Тамбиев.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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"Запрещается реализация пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста", - говорится в документе.

Постановление мэрии под роспись в журнале инструктажа доведено до руководства объектов торговли. Действовать мораторий на продажу пиротехники будет до 15 января 2020 года.

Следить за выполнением новых правил будет отдел МВД России по Черкесску.

Кроме того, на период новогодних и рождественских праздников сотрудники правоохранительных органов, экстренных и коммунальных служб переведены на усиленный рабочий режим.

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