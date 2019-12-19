В Черкесске ввели запрет на продажу пиротехники подросткам до 16 лет

В Черкесске запрещена реализация салютов, петард и фейерверков юношам и девушкам, которым не исполнилось 16 лет. Соответствующее постановление подписал мэр города Руслан Тамбиев.

"Запрещается реализация пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста", - говорится в документе.

Постановление мэрии под роспись в журнале инструктажа доведено до руководства объектов торговли. Действовать мораторий на продажу пиротехники будет до 15 января 2020 года.

Следить за выполнением новых правил будет отдел МВД России по Черкесску.

Кроме того, на период новогодних и рождественских праздников сотрудники правоохранительных органов, экстренных и коммунальных служб переведены на усиленный рабочий режим.