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19.12.2019,  
09:56
Текст:  Светлана Цыганкова

Фрегат "Адмирал Касатонов" продолжит испытания в Баренцевом море

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" вышел в Баренцево море для продолжения государственных испытаний. Они проходят с 20 ноября в несколько этапов.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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В нынешних испытаниях на корабле проверят радиотехническое вооружение в ходе облетов фрегата различными типами самолетов, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга. Будет также проанализирована работа систем и механизмов при различных режимах плавания.

"РГ" уже писала о том, что свои испытания "Адмирал Касатонов" начал со стрельбы крылатой ракетой "Калибр" по береговой мишени, которую расположили на полигоне "Чижа" в Архангельской области, и крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по морским мишенным позициям в Белом море. После окончания госиспытаний будет подписан приемный акт. Корабль войдет в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Фрегат "Адмирал Касатонов" - первый серийный фрегат проекта 22350. Это многофункциональный боевой корабль, способный эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником. Он может наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысячи километров.

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