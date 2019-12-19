В Карелии из-за выпавших на трассу бревен погиб водитель микроавтобуса

В Сегежском районе Карелии на 754-м километре автомобильной трассы "Кола" в четверг произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом: из-за выпавших из лесовоза бревен погиб водитель микроавтобуса.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики, авария случилась в полдень. По предварительным данным, водитель лесовоза в условиях зимней дороги не справился с управлением. У него занесло прицеп, груженый бревнами.

Прицеп опрокинулся, бревна рассыпались и попали на микроавтобус, буквально снеся кабину. Водитель последнего получил смертельные травмы. Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.