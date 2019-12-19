В Ростове ВАЗ столкнулся со школьным автобусом после выезда на встречку

На 54-м километре автодороги Шахты - Цимлянск Усть-Донецкого района Ростовской области произошла авария с участием автомобиля ВАЗ-2110 и школьного автобуса. Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД, погиб 38-летний водитель "десятки" и пострадал 35-летний пассажир.

По предварительным данным водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, в котором находилось 12 детей.

"В школьном автобусе пострадавших нет, пассажир ВАЗ с травмами госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники полиции, выясняя все обстоятельства произошедшего.