В Ростовской области восемь человек отравились роллами

В городе Шахты Ростовской области пять человек попали в инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией. Еще три человека проходят амбулаторное лечение на дому.

По одной из версий, как сообщает администрация города, причиной госпитализации стало отравление блюдами японской кухни - роллами, которые заказывались в пункте быстрого питания "Суши-Микс".

"Отобранный биологический материал направлен в вирусологическую лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области", - говорится в сообщении.

По факту ЧП проводится проверка территориальным отделом Роспотребнадзора и региональным управлением Следственного комитета РФ.