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19.12.2019 11:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростовской области восемь человек отравились роллами

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В городе Шахты Ростовской области пять человек попали в инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией. Еще три человека проходят амбулаторное лечение на дому.

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По одной из версий, как сообщает администрация города, причиной госпитализации стало отравление блюдами японской кухни - роллами, которые заказывались в пункте быстрого питания "Суши-Микс".

"Отобранный биологический материал направлен в вирусологическую лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области", - говорится в сообщении.

По факту ЧП проводится проверка территориальным отделом Роспотребнадзора и региональным управлением Следственного комитета РФ.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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