Новости

Путин пообещал проработать вопрос строительства метро в Екатеринбурге 16:12
Диетолог объяснила, кому нельзя есть сливочное масло 16:11
В Вологде из-за ветра упала главная городская елка 16:09
Путин: У нас нет гарантий неразмещения ракет США на Курилах 16:03
Бухгалтер ступинской администрации найдена зарезанной у себя дома 16:01
Как правильно посещать баню на Новый год и Рождество 16:00
Владимир Путин: Надо аккуратно подходить к борьбе с алкоголизмом 16:00
Видео: в Подмосковье на ходу взорвалась машина такси 16:00
В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына 15:56
В Тюменской области расследуют странную гибель двух мужчин 15:53
Президент назвал самые тяжелые и самые значимые события за 20 лет 15:50
Кардиолог объяснил, чем опасна изменчивость погоды 15:50
Путин: Мы не планируем создавать военный союз с Китаем 15:47
Собянин: На северо-востоке Москвы скоро откроется новая детско-взрослая поликлиника 15:39
Путин: Работу по детской медицине надо выводить на более высокий уровень 15:39
Адвокат Киркорова прокомментировал попытку отсудить у певца квартиру 15:35
В Пакистане издали "шокирующую" поправку к указу о казни для Мушаррафа 15:34
Канал Mezzo покажет два классических спектакля Большого театра 15:34
Путин назвал тех, кто оценит его роль в истории 15:29
В Красноярском крае мать насмерть закормила младенца сухим молоком 15:29
Президент отметил важность строительства моста через Обь на Ямале 15:28
Восемь жителей КЧР признаны виновными в экстремизме 15:28
Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета пройдут 23 декабря 15:25
400 тысяч автомобилей за 4 года: АвтоВАЗ выпустил юбилейную Vesta 15:18
Путин рассказал, как лучше адаптировать мигрантов в РФ 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Какие профессии появятся в будущем
Какие профессии появятся в будущем
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
19.12.2019 15:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына

Текст: Наталья Коротченко

Шестилетнего мальчика изъяли из семьи в Волгограде, выявив на теле ребенка многочисленные побои. Кроме этого, выяснилось, что родители не кормили сына.

На Волгоградском проспекте в Москве избили ребенка

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по области, об избиении мальчика сообщил сосед в доме по улице Курчатова, где проживает семья. Мужчина обратился в органы опеки, которые передали информацию в полицию.

Во время проверки сведений выяснилось, что ребенок уже месяц не посещает школу, а на его теле обнаружено множество травм, которые, как выяснилось после опроса мальчика, нанесли ему мать и отчим.

Ребенка госпитализировали, в отношении семьи проводится доследственная проверка.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

Главное сегодня

Видеотрансляция: Пресс-конференция Владимира Путина
Путин назвал логичной идею о выходном 31 декабря
Президент рассказал о способах увеличения зарплаты врачей
В Госдуме назвали местью демократов голосование за импичмент Трампа
В Крыму назвали примером русофобии резолюцию ООН о полуострове