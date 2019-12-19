В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына

Шестилетнего мальчика изъяли из семьи в Волгограде, выявив на теле ребенка многочисленные побои. Кроме этого, выяснилось, что родители не кормили сына.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по области, об избиении мальчика сообщил сосед в доме по улице Курчатова, где проживает семья. Мужчина обратился в органы опеки, которые передали информацию в полицию.

Во время проверки сведений выяснилось, что ребенок уже месяц не посещает школу, а на его теле обнаружено множество травм, которые, как выяснилось после опроса мальчика, нанесли ему мать и отчим.

Ребенка госпитализировали, в отношении семьи проводится доследственная проверка.