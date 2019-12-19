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19.12.2019 21:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде завели дело по факту избиения родителями шестилетнего сына

Текст: Наталья Коротченко

Уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью несовершеннолетнего возбуждено в Волгограде после проверки сведений о том, что родители морят голодом и бьют шестилетнего ребенка.

В Адыгее мать поместили в СИЗО за жестокое избиение ребенка

Как сообщает СКР по Волгоградской области, мальчик госпитализирован с переломами ключицы и ребер, а также ушибами и ссадинами. Если следователи выяснят, что рукоприкладство было систематическим, матери и отчиму ребенка грозит статья за истязание.

Как писала "РГ", об избиении мальчика сообщил сосед в доме по улице Курчатова, где проживает семья. Мужчина обратился в органы опеки, которые передали информацию в полицию.

В настоящее время ребенка изъяли из семьи. По данным ТАСС, полицейские задержали 25-летнего отчима мальчика.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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