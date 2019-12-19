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Проект: В регионах

Парламент Ямала закрывает доступ подросткам к бестабачным никотиновым смесям

Ямальские депутаты поддержали в первом чтении законопроект, ограничивающий доступ несовершеннолетних к бестабачным никотиновым смесям.

Малолетние любители никотиновых леденцов купить их не смогут, продавец обязан потребовать паспорт. Максимальный размер штрафных санкций для нарушителей запрета на продажу составит 50 тысяч рублей. Это логичное продолжение борьбы с распространением электронных систем доставки никотина, начатой окружными парламентариями два года назад. В апреле 2018 года депутаты ограничили розничную продажу вейпов. В феврале этого года запретили пользоваться ими в общественных местах и обязали продавца требовать у подростков паспорт по аналогии с продажей сигарет.

Инициатором запрета продажи детям "шайб" (именно так в подростковой среде называют смертельно опасные никотиновые леденцы или полоски) выступила прокуратура ЯНАО. Депутаты идею активно поддержали.

Никотиновые леденцы есть в свободной продаже, их рекламируют и распространяют через интернет, сбывают среди школьников. Несовершеннолетних уверяют в полной безопасности, однако российские медики выяснили: одна "подушечка" приравнивается к трем пачкам сигарет. Всего через 2 - 3 недели организм подростка становится зависимым. Результат - отравление, неадекватное поведение, прожжённые десны и интоксикация, приводящая к летальному исходу. По данным окружной прокуратуры, в этом году на Ямале было пять случаев интоксикации несовершеннолетних - два в Надымском районе, три в Новом Уренгое. В Салехарде вовремя вмешались взрослые.

"Прием сосательного табака особенно опасен именно в подростковом возрасте, так как организм еще не сформирован окончательно. Опасные "подушечки" наносят непоправимый вред, который выражается в развитии онкологических заболеваний полости рта, желудка и поджелудочной железы, замедлении и остановке роста, ослаблении иммунитета и повышенной восприимчивости к инфекционным заболеваниям и многом другом. Результат приема - привыкание и, как конечный результат, тяжелые заболевания подростков и детей вплоть до смертельных исходов. Я полностью поддерживаю инициативу прокуратуры ЯНАО", - прокомментировал председатель Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Эдуард Яунгад.

В 2015 году федеральный закон запретил сосательный табак, производители нашли лазейку: табак подменили синтетическим никотином, назвав его "бестабачными никотиновыми смесями". Запрета о его продаже на федеральном уровне нет, так что ямальские парламентарии сыграли на опережение.

На Ямале административный штраф за распространение таких смесей среди несовершеннолетних составит для граждан от 2000 до 4000 рублей, для должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей, для  юридических лиц - от 20 000 до 50 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 5000 до 10 000 рублей.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Законодательного собрания ЯНАО

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