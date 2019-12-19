В Челябинске рабочего освободили от долга за разбитую машину олигарха

Челябинский арбитражный суд признал банкротом рабочего, который в 2016 году протаранил на "Жигулях" Rolls-Royce местного миллиардера, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Как уже сообщала "РГ", инцидент произошел 2 февраля 2016 года. В одиннадцатом часу ночи в центре Челябинска ВАЗ-2114 проехал на красный сигнал светофора и врезался на перекрестке в элитный Rolls-Royce Phantom челябинского олигарха. Виновник аварии с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ребра и травмой кисти был направлен на амбулаторное лечение. В иномарке никто не пострадал.

Спустя несколько месяцев виновнику аварии пришел иск от миллиардера, в котором тот попросил заплатить за ущерб 5,2 миллиона рублей. Позже в ходе судебных разбирательства сумму иска удалось снизить до трех миллионов. Однако и она для рабочего с зарплатой, не превышающей 40 тысяч рублей, оказалась неподъемной.

В сентябре мужчина обратился в челябинский арбитражный суд с заявлением, в котором просил при знать его банкротом. Рассмотрев это ходатайство и реализовав имущество должника, суд завершил производство по делу ребочего, освободив его от дальнейшего исполнения обязательств.