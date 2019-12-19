"Россети" обеспечат энергией 10 млн кв м жилья и соцобъектов Тюменской области

В Тюмени одновременно введены в работу две современные электрические подстанции 110 кВ - "Причал" и "Молодежная". Торжественную церемонию пуска провели губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству компании "Россети" Леонид Неганов и генеральный директор компании "Россети Тюмень" Алексей Солдатенко.

Строительство новых энергообъектов обусловлено необходимостью обеспечения растущей потребности областного центра и Тюменского района в электрической мощности. Инвестиционные проекты реализованы в соответствии со схемой и программой развития электроэнергетики Тюменской области. В 2019 году компания "Россети Тюмень" инвестировала в электросетевое развитие города около 3,4 млрд. рублей.

"Открытые сегодня энергообъекты стали еще одним важным шагом группы "Россети" на пути реализации концепции "Цифровая трансформация 2030". Наши потребители - как промышленные, так и бытовые - в ближайшее время ощутят значительные улучшения качества и доступности услуг по передаче электроэнергии. В дополнение к этому мы создали необходимые инфраструктурные условия для строительства массивного жилого фонда, а также развития крупных промышленных проектов и производств, что, без сомнения, позитивно скажется на улучшении качества жизни россиян и придаст импульс созданию новых рабочих мест", - отметил генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.

Подстанция "Причал" мощностью 80 МВА - объект закрытого типа, один из ключевых в схеме инфраструктурного развития Тюмени. Подстанция позволяет перераспределить нагрузку смежных центров питания и в дальнейшем подключить новые жилые комплексы, микрорайоны и промышленных потребителей.

Подстанция "Молодежная" мощностью 50 МВА частично выполнена в закрытом исполнении и предназначена для электроснабжения части областной столицы и прилегающих территорий. Ввод в эксплуатацию новейшего питающего центра позволит повысить надежность электроснабжения существующих потребителей, кроме того, в перспективе от подстанции будут запитаны новые микрорайоны.

Современные цифровые технологии и оборудование позволяют осуществлять управление подстанциями без присутствия персонала. Появилась возможность online мониторинга электрооборудования

"Мы запускаем в работу очень важные для нашего региона объекты энергетики. Они существенно повысят надежность и качество энергоснабжения и обслуживания наших потребителей. Подстанции открывают новые возможности для Тюмени. "Причал" создает перспективы развития и строительства почти 10 млн квадратных метров жилья, а подстанция "Молодежная", помимо перспективного многоэтажного строительства, обеспечит электроэнергией более четырех тысяч земельных участков для нужд многодетных семей. Это очень важная социальная задача. Развитие системы энергоснабжения, повышение ее надежности - один из приоритетов любого региона", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии подстанций, поблагодарил коллектив "Россетей" за успешное завершение строительства объектов и поздравил сотрудников компании с наступающим днем энергетика.

Современные цифровые технологии и оборудование позволяют осуществлять управление подстанциями без присутствия персонала. Появилась возможность online мониторинга электрооборудования. Благодаря установленному программному обеспечению диспетчер в режиме реального времени сможет получать информацию о работе объекта и отслеживать состояние сети: уровень напряжения, нагрузку по каждому фидеру и в целом по линии электропередачи, и другие показатели.

В ходе строительства подстанций "Причал" и "Молодежная" применено инновационное оборудование российского производства, обеспечивающее высокий уровень надежности при оптимальном соотношении цены и качества.

"Мы системно реагируем на растущие потребности в энергетике Тюменской области и в областной столице, в частности. Новые объекты обеспечат помимо покрытия перспективных потребностей еще и дополнительную надежность городского кольца. Подстанции "Причал" и "Молодежная" позволят перераспределить нагрузку и дадут возможность техприсоединения новых потребителей к уже существующей инфраструктуре. Что касается перспектив, мы планируем создать масштабный центр, который будет управлять не только сетевым оборудованием, но и инфраструктурными объектами. В том числе, и наших партнёров. Тем самым мы могли бы стать единым центром информации для принятия управленческих решений на абсолютно любом уровне", - резюмировал генеральный директор компании "Россети Тюмень" Алексей Солдатенко.

"Россети Тюмень" (АО "Тюменьэнерго") - дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2018 году составил около 57,9 млрд кВт*ч.

Управление по связям с общественностью АО "Тюменьэнерго"