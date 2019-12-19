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19.12.2019 16:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В аэропорт Екатеринбурга вернулся борт, летевший в Москву

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рейс WZ-9022 авиакомпании Red Wings после вылета из Екатеринбурга в Москву вернулся обратно в Кольцово.

Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки

Информацию подтвердили "РГ" в пресс-службе аэропорта Кольцово.

- Самолет вскоре после вылета вернулся обратно. На борту находилось три члена экипажа. Аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда, - директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Андрей Клименских.

Как рассказал "РГ" источник в правоохранительных органах, инцидент произошел около 15.30 по местному времени. Причиной возвращения стала техническая неисправность, причину которой установит комиссия. Также известно, что пассажиров на борту не было.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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