В аэропорт Екатеринбурга вернулся борт, летевший в Москву

Рейс WZ-9022 авиакомпании Red Wings после вылета из Екатеринбурга в Москву вернулся обратно в Кольцово.

Информацию подтвердили "РГ" в пресс-службе аэропорта Кольцово.

- Самолет вскоре после вылета вернулся обратно. На борту находилось три члена экипажа. Аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда, - директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Андрей Клименских.

Как рассказал "РГ" источник в правоохранительных органах, инцидент произошел около 15.30 по местному времени. Причиной возвращения стала техническая неисправность, причину которой установит комиссия. Также известно, что пассажиров на борту не было.