В Тюменской области расследуют странную гибель двух мужчин

Тела двух мужчин нашли в квартире в Тобольске.Инцидент произошел 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.

По версии следствия, 49-летний злоумышленник находился в квартире у мужчины и женщины, которые были сожителями. Они поругались, после чего гость выстрелил из обреза ружья в хозяев. Мужчина от полученных травм скончался, женщина находится в больнице. Злоумышленник покончил с собой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Специалисты осмотрели место происшествия, назначили экспертизы, устанавливают свидетелей, очевидцев и все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.