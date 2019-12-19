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19.12.2019 15:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюменской области расследуют странную гибель двух мужчин

Текст: Юлия Мякишева

Тела двух мужчин нашли в квартире в Тобольске.Инцидент произошел 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.

Фото: iStock
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По версии следствия, 49-летний злоумышленник находился в квартире у мужчины и женщины, которые были сожителями. Они поругались, после чего гость выстрелил из обреза ружья в хозяев. Мужчина от полученных травм скончался, женщина находится в больнице. Злоумышленник покончил с собой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Специалисты осмотрели место происшествия, назначили экспертизы, устанавливают свидетелей, очевидцев и все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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