Рынок компьютерных игр растет

Объем рынка игровой индустрии в Китае в уходящем году превысил 310 миллиардов юаней - на 10,6 процента больше прошлогоднего. Как сообщает независимая игровая платформа CNG, фактический доход от продаж достиг 233 миллиарда юаней (+8,7 процента); на мобильные игры в этой сумме приходится 151,3 миллиарда юаней (+13 процентов).

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", успешным год стал для самостоятельно разработанных китайскими компаниями игр, вышедших за рубежом: их продано на 11,19 миллиарда долларов (+16,7 процента), основной интерес проявляют Соединенные Штаты, Япония, Республика Корея, Британия и Германия.

Объем рынка индустрии киберспорта в Китае составил 97 миллиарда юаней, увеличившись за год на 16,2 процента.