Сергей Лавров и Ван И обсудили итоги года

Взаимодоверие между сторонами становится нерушимым, двусторонние отношения китайский дипломат назвал "крепкими, как камень". В новом году дипломатию двух стран ждут новые встречи глав государств, вносящие стабильность и придающие положительную энергию миру, переживающему перемены, невиданные за столетие, заявил Ван И.

По его мнению, ООН - важнейшая платформа для проведения китайско-российского стратегического взаимодействия и защиты справедливости на международной арене. Китайская сторона готова поддерживать тесную координацию с российской стороной, нести ответственность за защиту мира и стабильности на планете.

Сергей Лавров поздравил Китай с 20-летним юбилеем возвращения Аомэня, заявив, что российская сторона высоко ценит сдвиги, достигнутые в китайско-российских отношениях в этом году, и готова поддерживать тесные контакты на высоком уровне с китайской стороной, углублять стратегическое взаимодействие в рамках ООН и других многосторонних и международных механизмов. Никакие силы не смогут внести разлад в российско-китайское стратегическое взаимодоверие, заверил глава внешнеполитического ведомства России.

Собеседники также проинформировали друг друга о последних важных дипломатических событиях, обменялись мнениями и скоординировали позиции по вопросам, связанным с Советом ООН, ситуацией на Корейском полуострове, стратегической стабильностью в регионах и мире.