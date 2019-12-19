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19.12.2019 17:33
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Сергей Лавров и Ван И обсудили итоги года

Вчера, 18 декабря, главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И обсудили итоги уходящего года в телефонном разговоре. 2019 год выдался богатым на совместные мероприятия ввиду 70-ой годовщины дипломатических связей КНР и России. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", эти мероприятия отразили, что отношения Пекина и Москвы носят статус всеобъемлющего стратегического взаимодействия в новую эпоху, считает глава китайского внешнеполитического ведомства.
Главы МИД обеих стран проинформировали друг друга о последних важных дипломатических событиях. Фото: Медиакорпорация Китая Главы МИД обеих стран проинформировали друг друга о последних важных дипломатических событиях. Фото: Медиакорпорация Китая
Главы МИД обеих стран проинформировали друг друга о последних важных дипломатических событиях. Фото: Медиакорпорация Китая

Взаимодоверие между сторонами становится нерушимым, двусторонние отношения китайский дипломат назвал "крепкими, как камень". В новом году дипломатию двух стран ждут новые встречи глав государств, вносящие стабильность и придающие положительную энергию миру, переживающему перемены, невиданные за столетие, заявил Ван И.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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По его мнению, ООН - важнейшая платформа для проведения китайско-российского стратегического взаимодействия и защиты справедливости на международной арене. Китайская сторона готова поддерживать тесную координацию с российской стороной, нести ответственность за защиту мира и стабильности на планете.

Сергей Лавров поздравил Китай с 20-летним юбилеем возвращения Аомэня, заявив, что российская сторона высоко ценит сдвиги, достигнутые в китайско-российских отношениях в этом году, и готова поддерживать тесные контакты на высоком уровне с китайской стороной, углублять стратегическое взаимодействие в рамках ООН и других многосторонних и международных механизмов. Никакие силы не смогут внести разлад в российско-китайское стратегическое взаимодоверие, заверил глава внешнеполитического ведомства России.

Собеседники также проинформировали друг друга о последних важных дипломатических событиях, обменялись мнениями и скоординировали позиции по вопросам, связанным с Советом ООН, ситуацией на Корейском полуострове, стратегической стабильностью в регионах и мире.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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