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19.12.2019 21:05
Рубрика: Спорт

Шарапова выиграла выставочный матч в Абу-Даби

Текст: Анна Козина

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович в выставочном матче, состоявшемся в Абу-Даби.

Фото: РИА Новости
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Шарапова, которая сейчас является 131-й ракеткой мира, обыграла Томлянович, занимающую 51-е место в рейтинге WTA, в двух сетах - 6:4, 7:5. В первой партии россиянка отыгралась со счета 0:3, а во второй также смогла вернуть брейк.

В 2019 году Мария выступила всего на восьми турнирах, так как ее постоянно беспокоила травма плеча. Однако Шарапова пока не собирается завершать карьеру. О том, что ее держит на корте, она рассказала в послематчевом интервью.

- Мне нравится быть частью этого спорта. Это особенные эмоции. Не знаю, что чувствуют люди, которые занимаются другим делом, реализуют себя в другой профессии, но моя мотивация - стремиться быть лучшей, - подчеркнула Мария. - Это не всегда просто. Прошедший сезон оказался для меня очень сложным. Но 2020 - новый год, новые возможности, которые я постараюсь не упустить.

Между тем

В мужском турнире в Абу-Даби принимают участие два россиянина - Андрей Рублев и Карен Хачанов. В четвертьфинальных поединках Рублев уступил греку Стефаносу Циципасу (6:3, 6:4), Хачанов обыграл Хена Чхуна из Южной Кореи - 7:6 (7:4), 6:4.

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