Скрытая мощь: в США по-новому оценили военный бюджет России

Военный эксперт Майкл Кофман не оставил камня на камне от исследований, согласно которым Россия не входит даже в топ-5 стран по уровню оборонных расходов. Он предупреждает, что США и Европа пребывают в опасном заблуждении.

Ведущий научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман объяснил, как правильно следует оценивать военный бюджет России. Своими размышлениями он поделился с порталом War on the Rocks.

Эксперт отреагировал на публикацию докладов, в которых Россия представлена в карикатурном виде как страна с мизерным оборонным бюджетом. Разумеется, эту информацию с радостью подхватили западные СМИ.

По мнению Майкла Кофмана, такая оценка не выдерживает критики. В своих расчетах аналитики ошибочно исходят из среднегодового обменного курса валют. Получается, что в год Россия тратит на военные нужды 60 миллиардов долларов. То есть сумму, сопоставимую с оборонными расходами Великобритании и Франции.

Однако для тех, кто знаком с российской программой модернизации вооруженных сил, очевидна вся нелогичность этого вывода. "Неужели военного бюджета Соединенного Королевства хватит для содержания миллионной российской армии и закупок огромного количества боевой техники?", - задает резонный вопрос Майкл Кофман.

Российские закупки намного превышают военные затраты большинства европейских держав вместе взятых. Армии поставляют большое количество оружия. Помимо этого российские ученые занимаются разработкой гиперзвукового оружия, такого как "Циркон" и "Авангард", наряду с системами ПВО следующего поколения C-500. Все это было бы невозможно при "военном бюджете Британии".

Чтобы не возникало таких парадоксов, при расчете оборонных расходов надо учитывать паритет покупательской способности, то есть соотношение двух или нескольких денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определённому набору товаров и услуг

И тогда взору аналитиков предстанет совершенно иная картина.

Как полагает эксперт, с учетом паритета покупательной способности в течение последних пяти лет Россия ежегодно тратила на ОПК суммы, эквивалентные 150-180 миллиардам долларов. И это еще осторожная оценка. А если учесть "замаскированные" военные расходы, то сумма может врасти до 200 миллиардов долларов. (То есть речь идет о триллионе долларов за пятилетку).

И тогда получается, что военный бюджет США превышает российский только в четыре раза, а не десятикратно.

Майкл Кофман ссылается на данные исследования, выполненного по заказу Центра военно-морского анализа (CNA). В нем ученые исходили именно из паритета покупательной способности. Из этого доклада следует, что Россия стабильно занимает четвертую позицию в мире по оборонным расходам после США, Китая и Индии.

Важный момент - ей не приходится тратить много средств на содержание армии в отличие от западных стран. На треть она состоит из призывников. Да, они уступают по подготовке контрактникам, но способны оперативно решать различные боевые задачи. Это значит, что Генштаб имеет больше возможностей при расходовании выделенных ему средств.

И пусть страны вроде Индии "на бумаге" тратят на оборонку больше. В реальности военный бюджет позволяет Москве создавать гораздо более грозные вооруженные силы.

Майкл Кофман отмечает, что российские власти сохраняют оборонные расходы на одном уровне, но это не признак бедности, а здравое решение.

Дело в том, что значительная часть оружия и техники была закуплена в 2011-2016 годы. Армию модернизировали. И теперь Россия не намерена пускаться в гонку вооружений, чтобы не повторять ошибок Советского Союза.

В заключение эксперт приходит к выводу, что российский оборонный бюджет весьма долговечен и не подвержен внешним колебаниям. Не особо влияют на него и американские санкции.

Между тем политикам США он советует не полагаться не искаженную информацию о военных возможностях вероятного противника. В противном случае они рискуют, как их британские коллеги век назад, не заметить, что мощь их страны приходит в упадок.