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Рубрика: В мире

В Тбилиси тяжело ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия

Текст: Константин Волков

В районе Вера в старом Тбилиси у собственного дома 19 декабря ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, Цотнэ Гамсахурдия. Об этом сообщает МВД Грузии.

В настоящее время Цотнэ Гамсахурдия с ранениями в голову и грудь находится в больнице в тяжелом состоянии.

Фото: REUTERS/Charles Platiau/Pool
Путин сообщил о причастности убитого в Берлине к теракту в Москве

Начато следствие по статье о попытке умышленного убийства.

Цотнэ - средний из трех сыновей Звиада Гамсахурдия. Родился в 1974 году в Тбилиси. После антиправительственных выступлений в 2007 году тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Цотнэ в шпионаже в пользу России, из-за чего последнему пришлось уехать в Россию. В 2008 году, вернувшись на родину, был задержан в тбилисском аэропорту, после чего с перерывами провел несколько лет в тюрьме Помилован указом Саакашвили в 2012 году по ходатайству главы Грузинской Православной церкви Илии Второго в связи с проблемами со здоровьем.

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В Тбилиси тяжело ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия