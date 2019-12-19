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19.12.2019 12:23
Рубрика: Власть

Володин встретился с членами палаты лордов Великобритании

Текст: Татьяна Замахина

Российские и британские парламентарии начали восстановление межпарламентских отношений. Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился в Москве с членами палаты лордов Великобритании.

Это первый визит членов Парламента Великобритании в Госдуму после длительного перерыва. Как сообщает пресс-служба Госдумы, по приглашению Володина в Россию прибыли члены Палаты лордов - Джон Десмонд Уэверли, Десмонд Брауни и Ричард Балфи.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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"Мы с вами можем говорить о возобновлении межпарламентских контактов", - заявил глава нижней палаты парламента РФ.

Он подчеркнул, что в отсутствии диалога, нет доверия.

"Мы были поражены открытостью россиян", - сказал виконт Уэверли. Он подтвердил, что и для Палаты лордов важно выстраивать отношения, "работая изнутри, понимая людей, которые живут в этой стране, а не извне".

Разговор, по словам Володина, состоялся открытый, собеседники не обошли стороной острые темы.

Как сообщили в пресс-службе, участники встречи сошлись на том, что нужно продолжать диалог в рамках ПАСЕ, Арктического совета. Кроме того, они обсудили возможность проведения конференции в будущем году с участием стран Европы, США, Израиля, других стран на тему защиты исторической памяти о Второй мировой войне.

В ходе встречи прошло обсуждение исторических итогов Второй мировой войны, сказал по итогам встречи один из ее участников, заместитель председателя ГД Петр Толстой.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Было высказано предложение встретиться и переговорить с зарубежными парламентариями о том, что необходимо доносить правду об этой войне, - сообщил он. - Также стоит обсудить, в каком формате этот диалог можно вести".

В частности, отметил он, можно было бы обсудить возможность проведения конференции с участием европейских парламентариев.

Вячеслав Володин и Джон Десмонд Форбс Андерсон, третий виконт Уэверли, впервые встретились 24 сентября этого года в Нур-Султане на полях IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

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