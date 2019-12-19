Всеобщая забастовка - не лучшее время для туристов во Франции

Часы показывали 8.15, когда подошел к станции метро неподалеку от корпункта. В отличие от большинства линий местной подземки, что вот уже почти две недели полностью заблокированы из-за бессрочной забастовки транспортников против правительственной пенсионной реформы, восьмая ветка, на которой расположена станция "Лурмель", должна была работать. Правда, в сильно сокращенном режиме в "часы пик" - утром с 6.30 до 9.00, а также вечером с 16.30 до 19.00. Но вот сюрприз - вход на станцию закрыт железными воротами, а на них бумажный листок с упоминанием о "социальном конфликте".

- Черт-те что творят! - услышал возглас за спиной. Парень-бородач лет 30 был явно расстроен.

- Не везет же. Ведь вчера в это время станция была открыта. Пусть и народа в вагон набивалось как сардин в жестянке, но все-таки можно было втиснуться. А теперь что?- возмущался он. - Придется идти пешком до центра, а там на первую ветку - она ведь автоматическая, без кондуктора, а значит, не бастует.

Познакомились. Фредерик, так звали бородача, работает в мастерской по ремонту.

Чинит смартфоны и прочие гаджеты на востоке столицы у Венсенских ворот. Он сразу позвонил своему шефу и объяснил ситуацию. Мол, опоздает минимум на час.

- Не пробовали брать велосипед, что в свободном прокате? Таких сетей в Париже сейчас масса, - спрашиваю его.

- О чем вы? Их разбирают с самого раннего утра. Некоторые же хитрецы вообще накануне вечером сковывают их цепью с замком, чтобы никому другому не достались.

Нам было по пути. Благо в отличие от предыдущих пасмурных и дождливых дней выглянуло солнце. По дороге Фредерик признался, что понимает метрополитеновцев, которые из-за решения властей могут лишиться особого статуса, что пока гарантирует им выход на пенсию в 55-57 лет, а не на гораздо позже "на общих основаниях", как предусматривает реформа. Собственно в этом, заметим, он мало отличается от большинства французов: 62 процента, если верить последнему опросу службы Harris Interactive, поддерживают стачечников.

С Фредериком мы расстались на бульваре Гренель. Он отправился в сторону площади Согласия, а я взял курс на Эйфелеву башню - благо до нее оставалось не больше километра.

Такси и автомобили сервиса Uber и им подобных в Париже на вес золота

Увы, сцена "Не ждали" повторилась и у главной достопримечательности города на Сене. Персонал в очередной раз бастовал, а на сайте с подачи администрации башня от собственного лица кокетливо информировала: "Сегодня, к сожалению, я закрыта из-за общенациональной забастовки". Вокруг сооружения кружили обескураженные туристы. Когда услышал знакомую речь, подошел к паре средних лет. Белорусы Андрей и Катерина, назвались предпринимателями, жителями Минска. На неделю по путевке впервые выбрались в Париж и, по их выражению, "попали как кур во щи". Поселили их в гостинице на севере города. Метро там есть, но что толку? Не работает. Правда, побывали на Монмартре - знаменитый холм не так уж далеко, ну а до Эйфелевой, на верхотуру которой давно хотели попасть, топали два с лишним часа.

- Хотелось бы съездить в Версаль, но в гостинице нам сказали, что туда на электричке не добраться из-за забастовки, - сетует Андрей и спрашивает с надеждой: - Может на такси? Правда, не знаем, во сколько обойдется поездка.

Рассказываю, что такси, автомобили сервиса Uber и им подобных, сейчас здесь на вес золота, а цены такие загибают, что закачаешься. Если вообще удастся найти. Ведь многие парижане, да те, кто живет в столичном регионе Иль-де-Франс, завалили их заказами, отсюда и тарифы заоблачные - в три-четыре раза выше обычных. Так что, посоветовал бедолагам отправиться по набережной Сены своим ходом в сторону живописного Латинского квартала. А по пути попробовать заглянуть в музей Орсе, сотрудники которого также бастуют, но в этот день избрали оригинальную форму протеста - пускают всех желающих без билетов.

Удалось побеседовать и с туристом из Канады. Майкл, узнав накануне о стачке во Франции, хотел было перенести сроки, но не получилось. По его словам, впечатление от Парижа из-за транспортного коллапса оказалось, как он выразился, "смазанным". Но больше всего озадачили парижане - какие-то "хмурые, обозленные".

Что есть, то есть. Длящиеся вот уже две недели, как здесь говорят, "галеры", то есть изматывающая дорожная нервотрепка, явно негативно действуют на психику людей, в чем довелось убедиться, когда, перебравшись на другой берег Сены, взял курс на Елисейские поля. Хотя утренний час пик уже прошел, машин, велосипедов и особенно электросамокатов на улицах было, что и понятно, хоть пруд пруди.

Один из них на авеню Марсо, выходящей к Триумфальной арке, вдруг резко взял вправо и "подрезал" белый "Фиат 500". Тот со скрипом затормозил. Из окна высунулся водитель и обложил самокатчика по местному выражению "птичьими словами" - ругательствами. Раньше тот бы извинился за опасный маневр и на этом бы разошлись, но сейчас нарушитель ответил "Фиату" тем же. Порой дело доходит даже до рукоприкладства.

Только на Елисейских полях мне удалось попасть в метро - первая ветка, куда ранее отправился бородач Фредерик, функционировала, и пассажиров ближе к полудню было не так уж и много. В любом случае можно было втиснуться в вагон: утренняя "давиловка" была позади, а до вечерней еще далеко. Таким образом добрался до Лувра, без которого, как известно, Париж - не Париж.

А тем временем на востоке Парижа проходила массовая манифестация с требованием, обращенным к властям, отказаться от пенсионной реформы. На этот раз ее организовали все профцентры, как левые, так и более умеренные. В Париже протестующих, по данным МВД, было 76 тысяч человек, а в целом по стране участие в митингах и других акциях приняли 615 тысяч французов.