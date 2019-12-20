Аомэнь: 20 лет под юрисдикцией КНР

Ровно 20 лет назад, 20 декабря 1999 года, Аомэнь вернулся под юрисдикцию КНР. Кстати говоря, название "Аомэнь" не является результатом "переименования" после восстановления суверенитета Китая в целях уничтожения колониального следа-его все время так называли сами китайцы. Когда на этот маленький остров на юге Китая переплыли первые европейцы-колониалисты, они спросили у местных жителей, что это за место", на что получили ответ - "Макао". На местном диалекте "макао" означает "Храм Мацзу", так как жители острова подумали исходя из жестов новоприбывших, что их спрашивали про здание на берегу моря.

Прошло 20 лет. Аомэнь, являясь когда-то небольшим рыбацким поселением, путем политики реформ и открытости, проводимой Китаем, претерпел кардинальные перемены.

Тянь Фэйлун, член правления Национальной ассоциации исследователей Сянгана и Аомэня считает, что во многих сферах Аомэню удалось добиться больших успехов с момента возвращения Китаю: ведь до воссоединения с Китаем Аомэнь пребывал в упадке, что стало причиной разгула преступности. После создания Особого административного района Аомэня, ВВП ОАР вырос в 8,5 раза, а ВВП на душу населения сейчас уже превышает 86 тысяч долларов США.

Аомэнь-один из мировых центров игорного бизнеса наряду с Лас- Вегасом и Монте-Карло, и игорная индустрия является основной отраслью экономики, а также основным источником финансовых поступлений местному правительству. По этому вопросу господин Тянь отмечает, что развитие любого общества не может опираться исключительно на игорную индустрию, и правительство ОАР Аомэнь выдвинуло цель диверсифицировать экономическую систему. По амбициозному плану "Большого залива", выдвинутому центральным правительством КНР, все города и районы вокруг Гуанчжоуского залива должны стать супермегаполисом, куда помимо Аомэня входят также Гуанчжоу, Сянган и Шэньчжэнь. Аомэню выделили роль международного центра отдыха и туризма, а также китайско-португальской торговой площадки.

В образовательной системе Аомэня ярко выражен патриотизм. По рассказу господина Тяня, в Аомэне даже в школьные учебники включены такие предметы, как изучение Конституции КНР, основного законодательства, истории и политики Китая. Последним из главных образовательных проектов стало строительство нового кампуса Аомэньского университета. Этот проект имеет символичное значение: в глазах местных жителей это символ сотрудничества между Аомэнем и внутренними районами Китая, так как его финансирует не только сам ОАР, но и экономический мощный сосед-провинция Гуандун.

Очевидно, что Аомэнь - это некое сочетание южно-китайской и европейской культур, здесь сформирована своеобразная под-культура, у которой свой яркий колорит. Это касается и социального строя, и ментальности и образа мышления людей. С возвращением Аомэня все это ничуть не изменилось, во многом благодаря политике "одна страна, две системы". Аомэнь сохранил свой авторитет на высоком уровне.

Контрастируя с бушующим непрекращающимися беспорядками Сянганом, Аомэнь стал играть все более важную роль в плане "Большого залива". По сравнению с Сянганом, у Аомэня имеется несколько преимуществ. Например, у общества Аомэня присутствует сильное национальное самосознание, что позволяет ему развивать более тесное сотрудничество с провинциями и городами внутренних районов Китая, в результате чего Аомэнь сможет получить больше шансов от стремительно развивающейся китайской экономики.

В то же время, ОАР имеет свою таможенную зону, наряду с Сянганом Аомэнь также является важным международным мегаполисом и транспортным узлом для всей Юго-Восточной Азии. Это хорошо понимают в Пекине, и поэтому с помощью грамотной политики центрального правительства КНР и администрации ОАР, у Аомэня имеется много возможностей для усиления своего международного статуса.

Как рассказал господин Тянь, когда Дэн Сяопин выдвинул идею "одна страна, две системы", центральное правительство КНР пыталось этой политикой объединить внутренние части Китая и Сянган, Аомэнь и Тайвань в единую страну. Особенно после успешного решения сянганской проблемы в 1984 году с Великобританией этот принцип стал частью общей стратегии Китая по интернационализации и модернизации страны. По сути этот принцип является моделью, а Сянган, Аомэнь и Тайвань - три экспериментальные зонны, где эта модель применяется, каждая из которых имеет свои особенности. По мнению эксперта, Аомэнь продолжит развиваться в направлении интеграции, взаимной выгоды и совершенствования двух систем в рамках этого принципа. Более того, и Сянгану, и Тайваню следует поучиться на примере Аомэня, так как Аомэнь является уникальным примером претворения в жизнь принципа "одна страна, две системы".