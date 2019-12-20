Бари Алибасов рассказал о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной

Музыкальный продюсер Бари Алибасов подтвердил госпитализацию своей супруги, 81-летней народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной. Уточнив, что актриса чувствует себя хорошо.

"Лида снова в больнице, но чувствует себя хорошо. Она три-четыре раза в год проходит плановое обследование", - пояснил продюсер РИА Новости. Пошутив, что жена "как из больницы выходит, побудет дома неделю и начинает скучать".

Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина родилась в 1938 году в Ленинграде. На экранах - с середины пятидесятых: "Два капитана", "Калина красная", "Печки-лавочки", "Максим Перепелица", "Они сражались за Родину", "Хождение по мукам", "12 стульев" "Вам и не снилось...".