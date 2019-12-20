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20.12.2019 13:35
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Диетолог раскрыла секрет эффектной диеты Аллы Пугачевой

Текст: Николай Грищенко

Прима отечественной эстрады Алла Пугачева на протяжении последних лет демонстрирует завидную для своего возраста фигуру. Врач-диетолог Надя Шарк считает, что ей удалось раскрыть тайну эффектно-эффективной диеты известной певицы.

Фото: iStock
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Секрет оказывается кроется в здоровом питании. Надя Шарк убеждена, что Алла Пугачева сбросила вес, так как отказалась от чипсов и слабосоленой рыбы, в том числе суши и ролов, в пользу полезных продуктов. Тем самым певица снизила потребление соли до рекомендованного врачами минимума. Ведь из-за большого количества пищевой соли в организме человека происходит задержка жидкости.

"И если регулярно употреблять большое количество соленых продуктов, то повышается артериальное давление, возникают болезни почек, нарушается обмен кальция", - сообщает KP.Ru со ссылкой на диетолога.

Фото: Pixabay
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Соль, как консервирующий ингредиент, содержится во многих продуктах: чипсах, соевом соусе, колбасах, ветчине, сосисках, курах гриль, сырах, сухариках, корейских салатах и т.д. Особенно много соли присутствует в консервах.

"Эти продукты точно нужно убрать из рациона или сильно сократить их количество, если вы хотите похудеть", - считает диетолог.

Для снижения веса и стройности фигуры в день рекомендуется употреблять два грамма соли, а для сохранения веса - четыре грамма.

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