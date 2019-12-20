Гол Свечникова воодушевил "Каролину" на победу

15-я шайба в сезоне российского нападающего "Каролины" Андрея Свечникова помогла его команде одержать волевую победу над "Колорадо" - 3:1.

19-летний российский нападающий "Каролины" в нынешнем сезоне стал одним из лидеров команды. А две его шайбы, заброшенные из-за ворот в стиле популярной за океаном игры лакросс, продолжают собирать тысячи просмотров в интернете.

Вот и в матче против "лавин" из Колорадо от форварда "ураганов" ожидали чего-то необычного. Но после 40 минут игры на табло светились унылые нули и лишь на 5-й минуте третьей двадцатиминутки нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон смог открыть счет.

И когда оставалось играть чуть менее трех минут, Свечников напомнил о себе. Он выиграл борьбу на пятачке и сумел переправить шайбу в сетку. Успех юного россиянина завел партнеров и вскоре Джейкоб Славин вывел команду вперед. А точку в матче поставил Себастьян Ахо.

Так, благодаря трех голам за три последние минуты третьего периода "Каролина" добилась волевой победы. После этого матча на счету Свечникова стало 36 очков (15 шайб + 21 передача) в 35 матчах текущего сезона.