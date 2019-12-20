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Рубрика: В мире

Израиль ответил воздушной атакой на запуск снаряда из сектора Газа

Израильская армия нанесла несколько авиаударов по объектам военной инфраструктуры ХАМАС. Атака стала ответом на запуск ракеты, произошедший накануне.

Фото: youtube.com
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Самолеты Еврейского государства атаковали подземную инфраструктуру и военно-морскую базу ХАМАС в южной части сектора Газа и укрепленный пункт боевиков в северной части палестинского анклава, говорится в сообщении армейской пресс-службы в Twitter.

Напомним, запущенный по территории Израиля днем ранее снаряд был перехвачен системой ПРО "Железный купол".

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