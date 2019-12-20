Израиль ответил воздушной атакой на запуск снаряда из сектора Газа

Израильская армия нанесла несколько авиаударов по объектам военной инфраструктуры ХАМАС. Атака стала ответом на запуск ракеты, произошедший накануне.

Самолеты Еврейского государства атаковали подземную инфраструктуру и военно-морскую базу ХАМАС в южной части сектора Газа и укрепленный пункт боевиков в северной части палестинского анклава, говорится в сообщении армейской пресс-службы в Twitter.

Напомним, запущенный по территории Израиля днем ранее снаряд был перехвачен системой ПРО "Железный купол".