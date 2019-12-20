Извлечение ядерного топлива на "Фукусима-1" перенесено на пять лет

Энергетическая компания Tokyo Electric Power намерена перенести сроки извлечения отработавшего ядерного топлива на первом и втором реакторах АЭС "Фукусима-1". Сложности с проведением аналогичной операции на третьем реакторе вынудили специалистов отложить процесс еще на пять лет.

Ранее планировалось начать операцию в 2023 году, а до этого в качестве старта назывался 2017 год. Теперь процесс извлечения должен начаться в 2028 году, передает Kyodo.

Сейчас на АЭС находится в общей сложности более 4,7 тысячи использованных топливных сборок. Они отличаются высокой радиоактивностью и нуждаются в постоянном охлаждении. Однако здания энергоблоков серьезно пострадали от цунами и нестабильны, поэтому хранить там большое количество радиоактивных материалов опасно.

В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий. По плану полностью ликвидировать станцию планируется только к 2040-м годам.

Напомним, землетрясение магнитудой до 9,1, произошедшее 11 марта 2011 года, и последовавшее за ним цунами привели к масштабным разрушениям и к техногенным авариям, включая расплавление активной зоны энергореакторов на АЭС "Фукусима-1". Эта авария была признана крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле.