Косачев прокомментировал инициативу нормандского межпарламентского диалога

Российские сенаторы предложат своим коллегам из парламентов Франции и Германии обсудить инициативу об организации межпарламентского диалога в нормандском формате.

- Мы предложим парламентариям Франции и Германии обсудить эту инициативу. Если они ее поддержат, то я предпочел бы, чтобы эта инициатива в адрес украинских парламентариев исходила от них с тем, чтобы ее не нагружать сложностями, существующими в наших двусторонних отношениях, - цитирует ТАСС слова главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева.

Он добавил, что Совфед готов подключиться, если будет готовность верхних палат ФРГ и Франции.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о межпарламентской "нормандской четверке".