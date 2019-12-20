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20.12.2019 14:12
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал инициативу нормандского межпарламентского диалога

Российские сенаторы предложат своим коллегам из парламентов Франции и Германии обсудить инициативу об организации межпарламентского диалога в нормандском формате.

Фото: Стрингер/ РИА Новости
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- Мы предложим парламентариям Франции и Германии обсудить эту инициативу. Если они ее поддержат, то я предпочел бы, чтобы эта инициатива в адрес украинских парламентариев исходила от них с тем, чтобы ее не нагружать сложностями, существующими в наших двусторонних отношениях, - цитирует ТАСС слова главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева.

Он добавил, что Совфед готов подключиться, если будет готовность верхних палат ФРГ и Франции.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о межпарламентской "нормандской четверке".

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