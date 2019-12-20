Матвиенко сочла возможным расширение конституционных полномочий парламента

"Я считаю, что сегодня перераспределение полномочий между разными ветвями власти оправдало себя, может быть, действительно, парламент ставит вопросы, что он бы хотел взять на себя больше полномочий, давайте пообсуждаем эти желания", - сказала она.

"Я считаю, что такие предложения можно разрабатывать, но они должны пройти широкое обсуждение", - заявила глава Совфеда.

Накануне тема изменения полномочий парламента прозвучала на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Он считает "не лишенным оснований" то, что партии ставят вопрос о расширении полномочий парламента. "Люди хотят больше ответственности за принимаемые на верхнем уровне государственной власти решения. В принципе, это вполне обоснованно", - пояснил он.

Но здесь нельзя только делать никаких опрометчивых шагов и нельзя с этим спешить. Дискуссия идет, я тоже буду смотреть, как она развивается", - добавил Путин.