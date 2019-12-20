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20.12.2019 16:51
Рубрика: Власть

МИД: Россия не стремится присоединяться к G7

Текст: Владимир Шилов
Россия не стремится во что бы то ни стало присоединяться к "большой семерке". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Желание это (вернуться к формату G8 - прим. "РГ") начало притупляться задолго до того, как "семерка" вышла из российского председательства в 2014 году, а потом оно исчезло напрочь", - отметил российский дипломат, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Фото: REUTERS/ERIN SCOTT
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Ранее Россия принимала активное участие в этом неофициальном клубе лидеров ведущих развитых стран. В 2014 году в результате событий на Украине и последовавшего острого кризиса в отношениях Вашингтона и Брюсселя с Москвой западные участники объединения приняли решение вернуться к формату "семерки".

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