Наместников и Анисимов остановили "хищников"

Российские нападающие Владислав Наместников и Артем Анисимов принесли победу "Оттаве", Михаил Воробьев и Ивано Проворов забили в победном для "Филадельфии" матче.

В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи. "Оттава" со счетом 5:4 переиграла "Нэшвилл" в овертайме. В составе "сенаторов" по шайбе забросили российские форварды Владислав Наместников и Артем Анисимов, который первый свой гол забил, когда его команда играла в меньшинстве. Еще один российский хоккеист "Оттавы" этот матч пропустил из-за травмы. Он выбыл из строя на 2-4 недели.

"Филадельфия" разгромила "Баффало" - 6:1. В составе победителей первый гол в сезоне и второй в карьере записал на свой счет российский форвард Михаил Воробьев. Автором еще одной шайбы стал защитник Иван Проворов.

"Нью-Йорк Айлендерс" добился победы над "Бостоном" - 3:2. Главным героем этого матча стал голкипер "Айлендерс" Семен Варламов, отразивший 27 бросков по своим воротам.