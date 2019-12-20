Назван простой способ снизить на треть риск сердечных заболеваний и инсультов

Крепкий ночной сон может предотвратить сердечные приступы и инсульты. Даже при генетической предрасположенности к таким к заболеваниям у человека есть все шансы сохранить здоровье, если он будет хорошо высыпаться. Таков вывод одного из крупнейших исследований этого года, которое провели ученые из США.

Как информирует The Times, они проанализировали сведения о почти 400 тысячах британцев среднего возраста, концентрируясь на показателях ночного сна и сердечно-сосудистой системы.

У участников этой выборки за восемь лет произошло 7280 инсультов и сердечных приступов.

Оказалось, что у тех, кто крепко спал положенные 7-8 часов, значительно реже развивались кардиоваскулярные заболевания.

Риск получить такие осложнения у них был на треть меньше, чем у тех, кто жаловался на плохой сон. Корреляция между качеством сна и угрозой возникновения сердечно-сосудистых катастроф сохранялась даже у пациентов, имеющих генетическую склонность к этим проблемам со здоровьем.

По мнению ученых из Университета Тулэйн, где проходило исследование, улучшение качества сна позволило бы предотвратить более десяти процентов всех заболеваний такого рода.