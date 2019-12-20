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20.12.2019 13:30
Рубрика: Общество

Назван простой способ снизить на треть риск сердечных заболеваний и инсультов

Текст: Марина Бровкина
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Крепкий ночной сон может предотвратить сердечные приступы и инсульты. Даже при генетической предрасположенности к таким к заболеваниям у человека есть все шансы сохранить здоровье, если он будет хорошо высыпаться. Таков вывод одного из крупнейших исследований этого года, которое провели ученые из США.

Фото: depositphotos.com
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Как информирует The Times, они проанализировали сведения о почти 400 тысячах британцев среднего возраста, концентрируясь на показателях ночного сна и сердечно-сосудистой системы.

У участников этой выборки за восемь лет произошло 7280 инсультов и сердечных приступов.

Оказалось, что у тех, кто крепко спал положенные 7-8 часов, значительно реже развивались кардиоваскулярные заболевания.

Риск получить такие осложнения у них был на треть меньше, чем у тех, кто жаловался на плохой сон. Корреляция между качеством сна и угрозой возникновения сердечно-сосудистых катастроф сохранялась даже у пациентов, имеющих генетическую склонность к этим проблемам со здоровьем.

По мнению ученых из Университета Тулэйн, где проходило исследование, улучшение качества сна позволило бы предотвратить более десяти процентов всех заболеваний такого рода.

Общество Здоровье

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