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20.12.2019,  
14:02
Текст:  Алексей Брусилов

Ночные бомбардировки: авиация Хафтара нанесла удары по базе в Мисурате

В Ливии авиация сил, подчиняющихся фельдмаршалу Хафтару, уже несколько ночей подряд бомбит авиабазу в Мисурате и расположенные там склады.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, объект для ударов выбран не случайно, на авиабазу практически ежедневно приземляются самолеты Boeing 747-412, принадлежащие одной из молдавских авиакомпаний. Они доставляют грузы из Турции. Это различное стрелковое оружие, боеприпасы, военное снаряжение, медикаменты. Всего, по некоторым данным, может быть задействовано до четырех таких самолетов. Также сообщалось об участии украинских транспортников.

"Основную ударную роль скорее всего выполняют предоставленные Объединенными Арабскими Эмиратами БПЛА Wing Loong II китайского производства. Из имеющихся у Хафтара авиационных средств только они могут эффективно работать в ночное время суток, что и происходит.

Противовоздушной обороне так называемого Правительства национального согласия сложно оказать серьезное противодействие. Это немногочисленные устаревшие системы, оставшиеся от старой ливийской армии. Они были поставлены еще при СССР и пережили многолетние санкции и интервенцию НАТО 2011 года.

Из современных комплексов у них есть только переносные китайские ЗРК FN-6, но их возможности по борьбе с беспилотниками ограничены", - пояснил Лямин.

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