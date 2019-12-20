Новогодняя почта заработала на 18 станциях столичного метрополитена

В преддверии новогодних праздников Московский метрополитен и "Почта России" запустили сервис по отправке поздравительных открыток. Праздничная почта работает с 20 декабря на 18 станциях метро и МЦК.

Почтовые ящики установлены на информационных стойках "Живое общение". Здесь пассажиры могут взять новогоднюю открытку и отправить родственникам. Чтобы письмо дошло до адресата, на послании необходимо указать точный адрес и индекс получателя. Сервис действует только на территории Москвы, открытки можно отправить до 8 января включительно.

Кроме того, юные пассажиры могут прямо из метро отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг. Для этого на всех стойках "Живое общение" установлены отдельные почтовые ящики. Письмо Деду Морозу можно отправить до 31 декабря включительно.

Открытки и письма можно отправить с 8.00 до 20.00 на станциях "Площадь революции", "Арбатская", "Киевская" Арбатско-Покровской линии; "Александровский сад" Филёвской линии; "Комсомольская", "Курская", "Белорусская", "Парк культуры" Кольцевой линии; "Павелецкая" Замоскворецкой линии; "Китай-город" Калужско-Рижской линии; "Пушкинская" и "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии; "Сретенский бульвар" Люблинско-Дмитровской линии; "Саларьево" Сокольнической линии. А также на станциях Лужники, Деловой центр, Кутузовская и Шелепиха Московского центрального кольца.