"Цвет - это свет, время и пространство, это непрерывный континуум" - говорил франко-венесуэльский художник Карлос Крус-Диес. Он, считавшийся одним из авторитетнейших в XX веке теоретиков цвета и кинетического искусства, пришел к выводу, что цвет представляет собой "эфемерную, автономную и постоянно развивающуюся реальность".

Это натолкнуло компанию Hublot на идею создания модели с двухуровневым циферблатом, с часовой стрелкой на первом уровне и минутной на втором. На циферблат нанесен яркий полосатый принт, над которым вращается прозрачный диск с черными полосами, создавая каждую секунду новый цветовой эффект. Сами часы существуют в постоянном движении и изменении бесконечного количества графических сочетаний. В основу нового творения Hublot легла работа Круз-Диеса Chromointerférence 1964 года.

Работа Карлоса Круз-Диеса. Фото: Hublot

"Мы очень рады представить этот проект. Наше первое сотрудничество с Карлосом Круз-Диесом состоялось в 2015 году, и это дань его работе. Кинетическое искусство - это революционная форма искусства, помещающая восприятие зрителя в центр самого произведения. Вместе мы создали именно такое произведение, которое к тому же можно носить на запястье", - сказал CEO Hublot Рикардо Гвадалупе.

Часы диаметром 45 мм в корпусе из титана. Фото: Hublot

Часы Classic Fusion Cruz-Diez были созданы как дань уважения известному современному художнику, который скончался в августе этого года в возрасте 95 лет. Новинку представили в декабре на выставке Miami Art Basel.

На задней крышке часов (на фото - модель из черной керамики) воспроизведена подпись художника. Фото: Hublot

Classic Fusion Cruz-Diez доступны в двух размерах корпуса - 45 и 38 мм. Они выпущены лимитированной серией: по 100 и 25 экземляров (соответственно размеру) из титана, столько же из черной керамики, а также 30 и 20 экземпляров из золота King Gold.