Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила

29-летняя российская певица, автор песен и актриса Анна Шурочкина, более известная как Нюша, присоединила свой голос к потоку разоблачений сексуальных хищников, рассказав про эротические притязания известного продюсера.

Шокирующие откровения звезды, дочери бывшего участника "Ласкового мая" Владимира Шурочкина, прозвучали в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи". Самый же шок в том, что продюсер, фамилию которого певица тактично не называет, оказался педофилом, ведь ей на момент инцидента было двенадцать лет.

Как вспоминает девушка, она уже тогда сама писала песни, а у отца "сложилась тяжелая ситуация, он потерял свою студию". Но поскольку музыкант всегда хотел для дочери самого лучшего, "то стал ходить по продюсерам", предлагая им материал Анны.

В результате у нескольких из них одаренный ребенок проходил кастинг. На одном из которых и случилось непотребство - продюсер, к которому творческие дочь с отцом приехали в офис, попросил Шурочкина оставить их с девочкой наедине. "Сначала мы просто разговаривали, а потом он попросил раздеться", - вспоминает певица. Добавив: она уже тогда знала, что на кастингах девочки раздеваются до купальников - "чтобы оценили их фигуру", но тут было явно другое, ведь педофил попросил ее раздеться догола - снять нижнее белье.

При этом, по словам певицы, извращенец приговаривал, что ему можно доверять, словами: "Представь, что я доктор". Ребенок, думая, "что, наверное, так надо", подчинился.

И хотя педофил до нее и пальцем не дотронулся, "а просто смотрел", то, что произошло, было Нюше "очень неприятно".

Артистка тихо промолчала о безобразной сцене, но потом все же призналась отцу. Который был в шоке.

"Не знаю, что происходило дальше, но это обернулось для меня серьезными психологическими расстройствами, с которыми я, к счастью, уже справилась", - подытожила певица.