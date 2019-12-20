Новости

Названы самые популярные российские актеры 12:57
Умерла французская "девушка Бонда" Клодин Оже 12:35
Британские критики назвали 50 лучших сериалов 2019 года 12:00
Netfix выбрал актера на роль Шерлока Холмса в новом сериале 11:20
Вышел новый трейлер фильма Сэма Мендеса "1917" 10:20

Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила

Новости
    20.12.2019, 12:30
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/nyusha_nyusha Фото: instagram.com/nyusha_nyusha
Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

29-летняя российская певица, автор песен и актриса Анна Шурочкина, более известная как Нюша, присоединила свой голос к потоку разоблачений сексуальных хищников, рассказав про эротические притязания известного продюсера.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Роман Полански обвинил Харви Вайнштейна в травле

Шокирующие откровения звезды, дочери бывшего участника "Ласкового мая" Владимира Шурочкина, прозвучали в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи". Самый же шок в том, что продюсер, фамилию которого певица тактично не называет, оказался педофилом, ведь ей на момент инцидента было двенадцать лет.

Как вспоминает девушка, она уже тогда сама писала песни, а у отца "сложилась тяжелая ситуация, он потерял свою студию". Но поскольку музыкант всегда хотел для дочери самого лучшего, "то стал ходить по продюсерам", предлагая им материал Анны.

В результате у нескольких из них одаренный ребенок проходил кастинг. На одном из которых и случилось непотребство - продюсер, к которому творческие дочь с отцом приехали в офис, попросил Шурочкина оставить их с девочкой наедине. "Сначала мы просто разговаривали, а потом он попросил раздеться", - вспоминает певица. Добавив: она уже тогда знала, что на кастингах девочки раздеваются до купальников - "чтобы оценили их фигуру", но тут было явно другое, ведь педофил попросил ее раздеться догола - снять нижнее белье.

При этом, по словам певицы, извращенец приговаривал, что ему можно доверять, словами: "Представь, что я доктор". Ребенок, думая, "что, наверное, так надо", подчинился.

И хотя педофил до нее и пальцем не дотронулся, "а просто смотрел", то, что произошло, было Нюше "очень неприятно".

Артистка тихо промолчала о безобразной сцене, но потом все же призналась отцу. Который был в шоке.

"Не знаю, что происходило дальше, но это обернулось для меня серьезными психологическими расстройствами, с которыми я, к счастью, уже справилась", - подытожила певица.

Новости

Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" 19.12.2019
Видео: Сергей Безруков подвел итоги года с помощью песни 19.12.2019
Адвокат Киркорова прокомментировал попытку отсудить у певца квартиру 19.12.2019
Мединский предложил включить "Союз спасения" в школьную программу 19.12.2019
⧣ Россия
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов 19.12.2019
Вышел экспортный IMAX-трейлер "Вторжения" Бондарчука 18.12.2019
Фото: семья Анастасии Заворотнюк показала своих преследователей 18.12.2019
⧣ музыка
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Видео: младшая сестра Жанны Фриске стала ее "копией" 18.12.2019
Алла Пугачева снова отказалась петь в "новогодних огоньках" 17.12.2019
Умер автор хита Popcorn, звучавшего в "Ну, погоди!", Гершон Кингсли 16.12.2019
⧣ скандалы
Фото: instagram.com/danaborisova_official
Бывший муж с полицией забрал у Даны Борисовой дочь и собаку 16.12.2019
"Это счастье!": София Ротару прокомментировала возвращение в Россию 15.12.2019
Актер Колин Ферт развелся с супругой из-за ее измены 14.12.2019