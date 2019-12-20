Пушков ответил Турчинову на слова об "исконно русских болотах"

Сенатор Алексей Пушков назвал проявлением невежества заявление бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли - это болота размером с Московскую область.

"Если исконно русские земли - это Подмосковье, то украинские это Диканька с окружающими хуторами", - написал сенатор в Twitter.

По его мнению, "Турчинов не только агрессивен, но и не шибко умен: не стесняется своего невежества". "Он слышал о Новгороде, Пскове, Твери?" - недоумевает Пушков.

"И Киев украинским в старину не был за отсутствием Украины", - добавил он.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил на итоговой пресс-конференции, что при советской власти Украина получила исконно русские территории для увеличения доли пролетариата в населении республики. Украинский МИД усмотрел в этих словах "попытку посягать на территориальную целостность" страны.