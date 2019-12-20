Ивановский первоклассник с сестрой погибли, провалившись под лед

Семилетний мальчик и его 18-летняя сестра в Ивановской области погибли, провалившись под лед на реке Шаче.

Трагедия с детьми произошла в городе Приволжске Ивановской области. Как сообщили в региональном СУ СКР, вечером 19 декабря старшая сестра забрала своего брата из спортивной секции. По дороге домой дети решили сократить путь и перейти реку Шачу по льду.

- Лед не выдержал веса детей: сестра с братом провалились в воду и утонули, - рассказали в СК.

По факту гибели детей назначена доследственная проверка.