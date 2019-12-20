Тульская пара отметила 70-летие совместной жизни

В Туле супруги Владимир Николаевич и Екатерина Елисеевна Дмитриевы отметили благодатную свадьбу. В знак непрерывности семейного союза супруги поставили подписи в почетном акте о заключении брака и обменялись кольцами, сообщает сайт администрации Тулы.

После церемонии Владимир Николаевич рассказал, что долго ухаживал за будущей женой. А Екатерина Елисеевна добавила, что покорил ее сердце стихами. До сих пор в их семье существует традиция: ежегодно на день рождения жены муж читает ей свои произведения.

Секрет долгой совместной жизни раскрыла мэр Тулы Ольга Слюсарева,пришедшая поздравить супругов с 70-летием совместной жизни. По ее словам, все дело в уважительном отношении друг к другу, взаимопонимании, умении прощать и не держать зла на близкого.

Поздравил супругов и глава региона. От имени губернатора области им вручили Благодарственное письмо и памятный подарок "Летопись семьи".