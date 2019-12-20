Тульская пара отметила 70-летие совместной жизни

Новости

В Петербурге рабочий погиб во время урагана 11:20
Netfix выбрал актера на роль Шерлока Холмса в новом сериале 11:20
В Архангельске стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею с мячом 11:11
В Москве прошла выставка "Безопасность и охрана труда" 11:09
Собянин: Пострадавшим при перестрелке в Москве оказывается медпомощь 11:08
Принц Чарльз заснул во время речи королевы в палате лордов 11:07
Портал IMDb назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года 11:04
Новиков продлил контракт с "Динамо" на полтора года 11:03
В Якутии на Полюсе холода открылась школа 11:02
Лукашенко поздравил с праздником самую влиятельную спецслужбу Беларуси 11:00
Сотрудники отделения гинекологии ГКОБ 1 перейдут в новое отделение 11:00
Губернатор Ростовской области выступил с инвестиционным посланием 11:00
Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января 11:00
В Госдуме оценили заявления о переговорах по транзиту газа 10:59
Спикерами Гайдаровского форума в РАНХиГС станут главы ведущих зарубежных бизнес-школ 10:53
В Севастополе началась буксировка затонувшей подлодки 10:45
В Благовещенске предложили создать игорную зону 10:40
В Крыму назначил нового главу Минтопэнерго республики 10:37
Экс-главу "Забайкаллесхоза" осудили за кражу 1,2 миллиона рублей 10:35
В Вологде из-за ветра рухнула вторая новогодняя ель 10:33
Убийца с Лубянки учился стрельбе в московском тире на Поклонной горе 10:26
Вышел новый трейлер фильма Сэма Мендеса "1917" 10:20
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию 10:10
Лавров: Существенных подвижек в косовском урегулировании нет 10:08
В Приангарье вербовщик террористов получил новый срок, не отбыв старый 10:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
20.12.2019 09:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тульская пара отметила 70-летие совместной жизни

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: Пресс-служба администрации г.Тула Фото: Пресс-служба администрации г.Тула
Фото: Пресс-служба администрации г.Тула

В Туле супруги Владимир Николаевич и Екатерина Елисеевна Дмитриевы отметили благодатную свадьбу. В знак непрерывности семейного союза супруги поставили подписи в почетном акте о заключении брака и обменялись кольцами, сообщает сайт администрации Тулы.

Фото: Предоставлено Ларисой Батенковой
Как многодетная сибирячка открыла в себе талант художника

После церемонии Владимир Николаевич рассказал, что долго ухаживал за будущей женой. А Екатерина Елисеевна добавила, что покорил ее сердце стихами. До сих пор в их семье существует традиция: ежегодно на день рождения жены муж читает ей свои произведения.

Секрет долгой совместной жизни раскрыла мэр Тулы Ольга Слюсарева,пришедшая поздравить супругов с 70-летием совместной жизни. По ее словам, все дело в уважительном отношении друг к другу, взаимопонимании, умении прощать и не держать зла на близкого.

Поздравил супругов и глава региона. От имени губернатора области им вручили Благодарственное письмо и памятный подарок "Летопись семьи".

Общество Семья и дети Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

Главное сегодня

Мать подозреваемого в стрельбе на Лубянке доставили к следователям
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
ЕС продлил санкции против России