В "Лосином острове" усилят наблюдение за елями и соснами

С открытием елочных базаров в столице природоохранные территории города переходят на усиленный режим работы. В Лосином острове началась операция "Ель". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе национального парка.

- В предновогодний период инспекторы нацпарка переходят на усиленный режим патрулирования природных территорий, особенно, в вечерние часы, - рассказывает директор национального парка "Лосиный остров" Рустам Якубов. - Мы оперативно пресекаем нарушения природоохранного законодательства, в том числе, нелегальную вырубку зеленых насаждений на природных территориях.

Якубов напомнил, что за незаконную вырубку елей ст. 8.39 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц - штраф до 4 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования. Должностные лица будут оштрафованы до двадцати тысяч рублей, так же с конфискацией орудия преступления и продукцией. Юридическим лицам грозит штраф до пятисот тысяч рублей.

Напомним, что в этом году в Подмосковье открыты два заказника на юге и на севере Московской области, где желающие смогут самолично выбрать и спилить дерево законно. Стоимость елей начинается от 300 рублей. Спилившему, понравившееся дерево упакуют и выдадут документы на его перевозку.

Кстати

В прошлом году на территории "Лосиного острова" случаев незаконной вырубки елей зафиксировано не было.